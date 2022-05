MPU, la cooperativa que lucha para transmitir la pasión de los clubes

Medios Partidarios Unidos lucha para poder sumarse a las transmisiones ante el "monopolio" en el ascenso. Se tratan de más de 35 partidarios en todo el país que buscan ampliar el derecho a la información.

Desde que los visitantes están prohibidos en el fútbol argentino un ritual comenzó a generarse entre todos los hinchas. La búsqueda desesperada de las transmisiones de los partidos se generalizó. El pedido de links, direcciones o, incluso, alguna red social que transmita en vivo. La desesperación por el club de los amores, muchas veces, no tiene solución. Si bien hay una empresa que tiene los derechos, muchas veces no transmite. Y, otras tantas, lo hace de forma defectuosa. Allí es donde aparecen los medios que habitualmente siguen el día a día de los clubes del ascenso y que quieren llevar a cada rincón la pasión por sus camisetas. Sin embargo, el grande a veces no come ni deja comer.

Medios Partidarios Unidos es la representación de todos los periodistas que buscan transmitir la pasión por sus clubes. “Arrancó en 2017 cuando el monopolio le empezó a pedir a los clubes que no permitan nuestro trabajo”, cuenta a El Destape Gabriel Cerpa, miembro de MPU. El “monopolio”, en este caso, es TyC Sports. En 2016, después de que se diera de baja el Fútbol Para Todos, la señal se adueñó de la transmisión de la segunda categoría del fútbol argentino (ahora Primera Nacional). Sin embargo, el avance no solo quedó ahí. Bajo su argumento, TyC sostiene que tiene los derechos de transmisión y, de esta forma, prohíbe a medios partidarios pasar los encuentros mediante streaming.

Lo llamativo es que, por ejemplo, la retransmisión de los partidos no se hacen por completo. Incluso, hay veces que, ni siquiera, son “televisados” en el canal digital de TyC Sports (TyC Play). Cerpa, quien suele cubrir la campaña Los Andes, recordó: “Hace un tiempo jugaban Los Andes – San Miguel en Los Polvorines. Con transmisión de TyC Sports. Es decir no podíamos transmitir. Lo hicimos igual. En el medio de la transmisión, TyC cortó de una el partido porque hubo un caso de COVID en River. Dejaron el partido y se fueron en vivo con esa cobertura. El resto quedó en la nada”. Esta decisión de privilegiar la información de “Bover”, como suelen decir los hinchas de otros clubes, se magnifica aún más cuando se trata de clubes del ascenso. El tiempo a la información que le queda a esos clubes de barrio de otras categoría es prácticamente inexistente dentro de los canales deportivos. “Nosotros entendemos que hay una cultura enfocada en Boca y River. Pero tenemos nuestro público y somos periodistas que estamos en el día a día”, agregó Cerpa.

Durante la última semana, Medios Partidarios Unidos (MPU) dio un paso más y se convirtió en una cooperativa. En total son once los socios que forman parte. No obstante, la experiencia en total suma a 35 medios que siguen a equipos de todo el país. Desde Jujuy hasta la Patagonia. “Los hinchas del ascenso, salvo excepciones como la Copa Argentina se queda sin ver partidos. Nosotros, ahora con esta experiencia, fuimos mejorando la tecnología, tenemos equipos y mejoramos a nivel periodístico también. Eso también maca una diferencia porque ellos invierten lo justo y necesario”, añadió Cerpa.

Más allá de la libertad de información, la transmisión de los encuentros es una fuente de trabajo para cientos de periodistas que logran vender publicidades o, incluso, poder ser parte de relatos para los mismos clubes. No obstante, la cooperativa también permitió llevar la herramienta, como una productora, que ofrece transmisiones de diversos deportes a todos que busquen difusión. Así fue como, por ejemplo, el fútbol femenino de Belgrano de Córdoba será transmitido a través de una co-producción.

Ante la búsqueda, cada vez más concentrada, de replicar información de los clubes grandes, los medios partidarios aparecen como una alternativa clave. Los hinchas del ascenso, del fútbol, también necesitan sus propias voces.