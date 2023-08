Maxi Moralez se la pudrió a Gago tras su salida de Racing: "No era la idea"

Maximiliano Moralez rompió el silencio sobre su salida de Racing Club y destrozó a Fernando Gago con un filoso comentario.

Maximiliano Moralez habló de su salida de Racing en el actual mercado de pases y destrozó a Fernando Gago. El futbolista de 36 años que arribó a Avellaneda en diciembre del 2022 no tuvo tanta actividad a lo largo del primer semestre y tampoco el protagonismo que deseaba en su nueva etapa. Por este motivo, aprovechó una entrevista que brindó para contar todo sobre su relación con el entrenador y la dirigencia del club.

En diálogo con TyC Sports, "Frasquito" dejó en claro lo que piensa con respecto a lo vivido desde su regreso a la institución en la que dio sus primeros pasos en el fútbol. Es que el experimentado enganche debutó con la camiseta de la "Academia" en 2005 de la mano de Guillermo Rivarola, tuvo su tercera experiencia en 2023 y las cosas no salieron como esperaba. Esta vez, sin guardarse nada, apuntó contra todos.

"A principio de año tuve una charla con Víctor (Blanco), con el 'Mago' (Rubén Capria) y también con el técnico, porque uno quería ver cómo iba a ser el manejo. Las partes fueron completamente de frente, uno tomó esa responsabilidad, pero al día de hoy no era lo que yo esperaba. Acá no estamos hablando de cómo uno jugó, pero son cuestiones del fútbol y decisiones que uno tiene que tomar como cuando dije de volver", sentenció Moralez con respecto a su regreso al club y lo que soñaba.

"Las oportunidades faltaron. Hay momentos en los que uno podría haber estado. No era la idea rescindir el contrato en tan pocos meses. Yo siempre traté de ayudar desde donde me tocaba, pero esperé al final de campeonato para tomar esta decisión y no perjudicar a nadie. En su momento lo hablé con el técnico y me ha dicho su parecer, yo el mío, pero seguramente no me habrá visto bien, son cuestiones que hay preguntárselas a Fernando", agregó el exfutbolista del New York City F.C.

Racing: Gago sumó un nuevo refuerzo en el mercado de pases

Fernando Gago y los hinchas de Racing festejan que un nuevo refuerzo se sumó en las últimas horas. Luego del arribo del colombiano Juan Fernando Quintero, la dirigencia de la "Academia" no perdió el tiempo y fue por otro futbolista más para afrontar lo que se viene en la segunda mitad del 2023. El jugador, proveniente de Defensa y Justicia, tuvo un muy buen desempeño en la temporada y llamó la atención del entrenador que ya lo tiene en el plantel.

Se trata de Nazareno Colombo, defensor con pasado en el conjunto de Florencio Varela y surgido de Estudiantes de La Plata. Ambos clubes poseían el 50% del pase, los de Avellaneda lo compraron en su totalidad y seguramente hará su debut a finales del mes de agosto. De esta manera, "Pintita" no descansa y sabe que contará con un crack más en su equipo que viene de romperla con la camiseta del "Halcón".