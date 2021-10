Mario Pergolini apuntó contra la dirigencia de Boca por Diego Armando Maradona: "Me da tristeza"

Mario Pergolini fue muy crítico en sus redes sociales con la dirigencia de Boca por cómo se manejaron en el día del cumpleaños de Diego Armando Maradona.

Mario Pergolini lanzó una durísima crítica en sus redes sociales contra la dirigencia de Boca Juniors. El exmandatario del club no se guardó nada y habló del manejo que tuvieron durante el día del cumpleaños de Diego Armando Maradona. Igualmente el homenaje está en todas las canchas del fútbol argentino por lo que La Bombonera no es una excepción y los hinchas también lo recuerdan en el duelo ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Siendo completamente opositor a la fórmula que alguna vez defendió como Vicepresidente de la institución, desde su salida en marzo de 2021 cambió rotundamente su opinión. Las diferencias con las distintas partes de la Comisión Directiva y Consejo de Fútbol que comanda Juan Román Riquelme fueron notorias y culminaron con su ciclo. Su publicación en este 30 de octubre fue una muestra más de su descontento con el "Xeneize".

"Un amigo de Boca me dijo: 'Desde que arrancó el día, la cuenta oficial de Boca hizo 4 posteos en sus redes. NINGUNO por el cumpleaños de Maradona. Me da tristeza'. Y... un poco de razón tiene... no? Seguro que ahora, al leer esto, publiquen algo", escribió en una de sus historias en su cuenta de Instagram apuntando contra Jorge Amor Ameal y compañía. A los pocos minutos la eliminó.

El descargo de Mario Pergolini hacia Boca

Ese amigo al que se refiere es el reconocido periodista fanático del conjunto "Azul y Oro", Martín Arévalo quien minutos antes publicó: "Desde que arrancó el día, la cuenta oficial de Boca hizo 4 posteos en sus redes. NINGUNO por el cumpleaños de Maradona. Me da tristeza. Rápidos para arreglar un amistoso en Arabia en su nombre, lentos para amarlo todos los días. Por suerte la gente de BOCA LO AMA. Y hoy lo va a demostrar", sostuvo.

Aunque de cierta manera ninguno de los dos contempló la primera publicación del club del día. A las 00:00 de este 30 de octubre utilizaron una foto del mejor de todos los tiempos para anunciar que el equipo jugaba ante Gimnasia y Esgrima de La Plata. Sin embargo no lo tuvieron en cuenta e hicieron su descargo correspondiente mostrando su bronca.

Lo que se le viene al "Xeneize"

Este sábado 30 de octubre en La Bombonera recibirá a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la fecha 19 del certamen local a las 20:15. Saldrá con el objetivo de acortar distancia con su rival de toda la vida a quien todavía tiene a 9 puntos de ventaja. El 3 de noviembre jugará ante Argentinos Juniors la semifinal de Copa Argentina y cinco días después enfrentará a Aldosivi en Mar del Plata a partir de las 21:15.