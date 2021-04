En Boca se viven momentos muy complicados. Además de que el equipo no convence en la cancha, en las últimas horas Mario Pergolini presentó la renuncia a su cargo de vicepresidente 1º. Por lo tanto, el foco de atención pasó a estar nuevamente en el vicepresidente 2º Juan Román Riquelme, el Consejo de Fútbol y el presidente Jorge Amor Ameal. Para colmo, el periodista Martín Arévalo lanzó una grave acusación contra el ídolo del club y la gente que lo acompaña.

Por medio del programa Presión Alta, emitido por TyC Sports, Arévalo se mostró muy seguro al sostener que tanto Riquelme como los miembros del Consejo de Fútbol (integrado por Marcelo "El Chelo" Delgado, Raúl Cascini y Jorge "El Patrón" Bermúdez) tienen el poder absoluto de la institución.

"Un vicepresidente primero, especialista en temas de comunicación, ni siquiera puede manejar las comunicaciones del club porque hay un grupo de muchachos que tomaron el club para hacer lo que quieran. En el predio no se puede hacer nada si no se pide permiso", indicó el periodista, quien se mostró enfurecido.

Luego de la fuerte afirmación del hombre que cubre Boca y la Selección Argentina, el conductor Ariel Rodríguez frenó a aquellos que reaccionaron en el programa y manifestó: "Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Quiénes son los muchachos que tomaron el club para hacer lo que quieran?".

Y fue entonces cuando Arévalo puso un ejemplo de algo que afirma que ocurrió en el club entre Pergolini y un hombre muy cercano a Riquelme: "Si el Consejo de Fútbol, Cascini por ejemplo, en el predio cuando lo ve a Pergolini, le pregunta: '¿Qué hacés acá?'".

El presentador de TyC Sports se mostró sorprendido con la información y volvió a consultar: "¿Cascini un día le preguntó a Pergolini qué hacía en el predio del club?". Y Arévalo insistió: "Sí, siendo Cascini empleado, pero a mí no me sorprende nada".

Por qué Pergolini renunció como vicepresidente 1° en Boca

A través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, Mario Pergolini dio su versión sobre el motivo por el cual decidió renunciar a su cargo como vicepresidente 1° de Boca: "Estoy acá para confirmar que sí, presenté la renuncia, indeclinable, a la vicepresidencia primera del club. Le agradezco a todos los socios e hinchas por haberme dejado ser su vicepresidente todo este tiempo".

"No me he peleado con Jorge, persona que quiere lo mejor para Boca; tampoco con Riquelme, que quiere lo mejor para Boca", aclaró el periodista y dueño de Vórterix. Y aclaró: "Uno tiene que entender a veces que lleva propuestas que no se pueden llevar a cabo o no encuentra la forma de que lo acompañen a uno y hay que saber dar el paso al costado. Quería dejar esto en mi cuenta, seguir apoyando a la Comisión Directiva, a este presidente, también al Consejo del fútbol. Boca es lo que más amo en el planeta, quiero lo mejor. Pero, indudablemente, yo no soy la persona que se lo puede dar. Por lo menos en este momento".