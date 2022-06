Marcelo Gallardo vs. Sebastián Beccacece siguió en los vestuarios: "Gritos y empujones"

La pelea entre Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece siguió en el vestuario una vez terminado Defensa y Justicia vs. River. "Hubo fuertes gritos y empujones", revelaron.

Más allá del partido en el que River y Defensa y Justicia empataron 0-0, el choque más picante de la noche en Florencio Varela lo protagonizaron Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece. Los entrenadores de ambos equipos se cruzaron muy fuerte cuando faltaba poco para que terminara el encuentro.

Sin embargo, lo que ocurrió al costado de la cancha y se pudo ver en la transmisión de la televisión no fue la único que sucedió durante la noche en el estadio Norberto Tito Tomaghello. De hecho, algunos periodistas que estaban trabajando en los pasillos internos de la zona de los vestuarios confirmaron que la discusión continuó en ese lugar.

La pelea Gallardo vs. Beccacece siguió en la zona de los vestuarios

Los cronistas que estaban cubriendo el encuentro comunicaron que el duelo entre los técnicos continuó ya pasada la medianoche, una vez que "El Muñeco" había terminado la conferencia de prensa y "Becca" estaba por ingresar a la sala para brindar la suya. "Hubo gritos y tumultos durante aproximadamente un minuto", revelaron.

Incluso Juan Cortese, el periodista que se encarga de la información de "La Banda" en TyC Sports, profundizó acerca de lo ocurrido entre ambos estrategas tras el 0-0. El reportero añadió que "hubo fuertes gritos y muchos empujones entre los integrantes de ambos cuerpos técnicos en los pasillos internos de vestuarios en Varela". En la misma dirección, aseguró que "Beccacece esperó a Gallardo que estaba yéndose del estadio y se armó un escándalo que tuvo que separar la seguridad".

El cruce Gallardo vs. Beccacece siguió en la zona de vestuarios.

Qué pasó entre Gallardo y Beccacece

Cuando Andrés Herrera, defensor del "Millo", intentó apurar el juego y hacer rápidamente un lateral, el técnico del "Halcón" le saltó encima para impedírselo porque primero quería hacer un cambio. Entonces, el árbitro Facundo Tello expulsó a "Becca" y comenzó un fuerte cruce de palabras con "El Muñeco".

"¿Y vos quién sos?", le preguntó el exayudante de Jorge Sampaoli a su colega, que repetía "está loco este, está loco". "¿Qué te pasa, qué decís? ¿Quién te crees que sos? ¿Quién sos?", insistió el entrenador del conjunto local, que luego se marchó envuelto en bronca y obligado por los encargados de seguridad.

Qué dijo Gallardo sobre su cruce con Beccacece

Consultado al respecto en la conferencia de prensa, "El Muñeco" no quiso ahondar en detalles y simplemente dijo: "Nada, simplemente no me gustó una actitud que tuvo para meterse adentro del campo y tratar de que no pudiéramos jugar un lateral que estaba a favor nuestro". "No me gustó esa actitud y lo único que hice es que se lo hice saber, nada más. Después no pasó más nada", cerró el técnico de River.