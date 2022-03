Marcelo Gallardo se cruzó feo con un periodista tras la caída de River: "Te pido"

Después de la derrota de River como local contra Boca en el estadio "Monumental" por 1-0, Marcelo Gallardo tuvo un picante cruce con un periodista en la conferencia de prensa.

El entrenador del "Millonario" se fastidió ante la pregunta de uno de los reporteros por el error clave y el bajo nivel en general de uno de los defensores de su equipo: Leandro González Pirez. El "Superclásico" quedó en manos del conjunto dirigido por Sebastián Battaglia gracias al gol de Sebastián Villa por el interzonal de la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino.

El picante cruce de Marcelo Gallardo con un periodista tras la derrota de River vs. Boca

Luego de haber comenzado con tranquilidad en la conferencia de prensa, "El Muñeco" se molestó cuando llegó la pregunta de un reportero de DirecTV. El comunicador le remarcó al técnico que tras el partido hubo "muchas críticas" en las redes sociales contra González Pirez, algo que al estratega no le gustó y allí comenzó un intercambio caliente.

"¿Es una pregunta o es una opinión tuya?", reaccionó Gallardo. La tajante contestación fue que "más allá de la opinión, muchos piensan que, ante la lesión de Héctor David Martínez, hay voces encontradas sobre por qué juega González Pirez y no (Jonatan) Maidana".

"´Muchos piensan, muchos piensan´... Hablá por vos, no por lo que ´muchos piensan´...", insistió el exfutbolista. "No, más allá de mi opinión, quería saber qué autocrítica hacés vos, si podría haber otro reemplazándolo... Porque ya contra San Lorenzo había cometido errores González Pirez", le devolvió el periodista.

Entonces, Marcelo Gallardo pidió que “hay que mantener la serenidad, tranquilo" y añadió: "A mí no me confunden estas situaciones, una derrota, un resultado adverso... Tranquilidad, serenidad. Serenidad, te pido serenidad”. Luego señaló que “se puede perder un partido, pero no una identidad”.

Ante la insistencia del empleado de prensa de DirecTV, el técnico resaltó: "Te imaginás que no me voy a sentar acá a hacer una crítica para que vos estés contento con tu pregunta, cuando yo suelo ser muy autocrítico conmigo y con mi equipo. Entonces, si vos venías a hacer una crítica directa a un jugador, yo no te voy a dar el gusto".

“No te voy a dar el gusto de que critiques a un jugador. Y en el error más, y cuando perdemos más todavía. Estoy seguro y convencido de lo que hacemos”, sentenció el ídolo del club de Núñez.

Marcelo Gallardo analizó la caída de River vs. Boca

Además se haber remarcado la superioridad de su conjunto en el desarrollo del "Superclásico", el DT indicó que “es demasiado el premio que se llevan, pero los partidos que son cerrados son así: hay que aprovechar los momentos y Boca lo hizo a través de un error”.

“Pasar a perder un partido cuando sentís que lo tenés controlado... Uno que jugó sabe lo difícil que es reponerse ante esa adversidad", amplió el exjugador en la conferencia. No obstante, opinó que "el fútbol es eso, hay que salir del error e imponerse. En el fútbol siempre hay errores y los jugadores conviven con el error”.

"El Muñeco" insistió con que “es injusto, pero a veces las injusticias hay que asimilarlas también y seguir para adelante". Y concluyó: "Por eso hablo de no confundirse y entrar en el divague de pensar que está todo mal".