Malena Galmarini sobre el caso Villa: "Le tengo miedo como mujer"

La presidenta de AYSA marcó qué decisión tomaría ella frente a las denuncias que recibió el futbolista de Boca Junior por abuso sexual y maltrato.

A falta de pocas horas para que Boca Juniors y Tigre disputen la final de la Copa de la Liga Profesional en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, la denuncia de abuso sexual contra Sebastián Villa sigue en primera plana. Una de las tantas personas que se refirieron a la situación del delantero del "Xeneize" es la presidenta de AYSA, Malena Galmarini, quien manifestó que al colombiano habría que "separarlo del plantel" y dijo que le tiene "miedo como mujer".

La politóloga, que tiene fuertes vínculos con el "Matador" de Victoria debido a que su esposo, Sergio Massa, fue presidente allí y su hermano, Martín, juega en la institución; aclaró la postura que tomaría con el exjugador de Deportes Tolioma en caso de estar al frente del club: “Si Tigre tuviese un caso como el de Villa, habría que separarlo. Es lo que tiene que hacer rápidamente y actuar bajo la ley Micaela”.

En diálogo con el programa Fútbol910 de Radio La Red remarcó: “Hay una posición interna dentro del club para que los niños, las niñas, las mujeres y los adolescentes vuelvan a la cancha. Si hubiera un caso como el de Villa, hay que separarlo”.

“No pasó nada con la denuncia anterior y ahora está en la situación en la que está. No quiero hablar demasiado porque alguno va a decir que lo quiere sacar de la cancha porque le tiene miedo, pero a Villa no le tengo miedo como hincha de Tigre, por el partido, le tengo miedo como mujer", confesó la titular de Agua y Saneamientos Argentinos, ente que preside desde diciembre de 2019.

La ex-diputada también criticó el comportamiento del club de La Boca, particularmente del vicepresidente Juan Román Riquelme, con quien su esposo tiene un muy buen vínculo: “Más allá de la excelente relación que tenemos con Román, que ya todos saben, creo que fue una frase desafortunada cuando dijo que ‘lo que pasa fuera de la cancha, no es un problema del club’. Todos tenemos que entender que si a un jugador de fútbol, que es ídolo en el club y es parte de uno de los equipos más importantes de la Argentina con el peso que tiene, le pasan estas cosas y no pasa nada, estamos dando un pésimo ejemplo de impunidad”.

La palabra de Riquelme sobre el caso Villa

En una entrevista que concedió a Equipo F de la señal deportiva ESPN, el dirigente "Xeneize" elogió la conducta de Villa desde que la actual directiva arribó a la institución, sin referirse a las graves denuncias que tiene en su contra el extremo "Desde que hemos tenido la suerte de llegar al club, hace dos años y medio, no tenemos más que palabras de agradecimiento porque lleva 2 años y medio y nunca se ha tirado en la camilla, no lo han atendido nunca, no le ha dolido nada, no ha dejado de entrenar un solo día. La verdad es que nosotros, como profesional, con ese chico nos tenemos que sacar el sombrero. Después, lo que pasa fuera de la cancha es otro tema, pero es una maravilla tener un jugador que durante dos años y medio no te faltó a un solo entrenamiento”.