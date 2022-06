Los hinchas de Boca apoyaron a Luis Advíncula tras la eliminación de Perú

Los hinchas de Boca Juniors apoyaron a Luis Advíncula a través de las redes sociales luego de que el defensor erre un penal para Perú en la definición del Repechaje ante Australia y que su selección no clasifique al Mundial de Qatar 2022.

Luis Advíncula, defensor de Boca Juniors, erró un penal para Perú ante Australia por el Repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022 y los hinchas de "Xeneizes" lo bancaron en las redes sociales. Cabe destacar, que el lateral derecho se mostró muy triste dentro de la cancha tras la eliminación y posteriormente en su cuenta de Instagram, donde publicó un sentido mensaje con respecto a su futuro.

El elenco sudamericano empató sin goles en los 120 minutos y esto derivó en que el ganador del encuentro se decida desde los doce pasos. Luego, el arquero Andrew Redmayne desvió el tiro del futbolista peruano y complicó el panorama para los dirigidos por Ricardo Gareca en la definición para meterse en la fase de grupos de la Copa del Mundo. Por este motivo, los fanáticos no tardaron en publicar sus mensajes para el jugador.

El lateral de Boca Juniors rompió en llanto tirado sobre el campo de juego, una vez consumada la victoria australiana por 5-4 tras los 90 minutos regulares, los 30 suplementarios y los penales. Advíncula no fue el único peruano en fallar un penal, ya que el ingresado portero australiano le contuvo el último disparo a Alex Valera, que entró a la cancha cinco minutos del epílogo del alargue.

De esta manera, Australia, ubicada en el puesto 42 del ranking FIFA, integrará el Grupo D del Mundial junto al vigente campeón, Francia, Dinamarca y Túnez. El representante de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) obtuvo la 31ra. y penúltima plaza para el próximo campeonato del mundo. En caso de que avancen de ronda en Qatar y la Selección Argentina también lo logre, existe la posibilidad que se crucen en octavos de final.

Los mensajes de los hinchas de Boca a Luis Advíncula

La terrible frase de Advíncula tras la eliminación de Perú

Después de la eliminación de Perú en el repechaje de cara al Mundial de Qatar 2022, el defensor peruano Luis Advíncula apuntó directamente contra su propia actuación y disparó que es el "único responsable" de la eliminación. Además, indicó que renuncia al equipo nacional de su país. Esto, se sumó además a las lágrimas que mostró en medio del encuentro tras su penal fallado en la definición del partido de repechaje jugado en Qatar.

El actual jugador de Boca, en un posteo de Instagram, lanzó: "Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé y a todo Perú, soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas". En este puntop, aseguró: "Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros muchas gracias por todo y perdón por tan poco".