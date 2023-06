Los comunicados de River y AFA por la persona que murió en el Monumental

Minutos después de la suspensión del partido entre River Plate y Defensa y Justicia por la muerte de un hincha en el Estadio Monumental, desde el club y la Asociación del Fútbol Argentino publicaron distintos comunicados.

Luego de la muerte de un hincha en el Estadio Monumental, tanto River Plate como la Asociación del Fútbol Argentino publicaron distintos comunicados sobre lo sucedido. El club de Núñez mencionó el nombre y apellido de la persona y se refirió directamente al momento que conmovió a todo el deporte nacional mientras se disputaba el duelo entre el "Millonario" y Defensa y Justicia. Por su parte, la AFA fue más breve, pero no dejaron de enviar sus condolencias.

En principio, en las redes sociales de la "Banda" lanzaron un comunicado de prensa y, minutos después, agregaron los datos del socio que cayó de la tribuna Sívori alta antes de la primera media hora de juego. La entidad que comanda Claudio "Chiqui" Tapia agregó un tweet sobre el tema en el que se solidarizaron con la familia y allegados de la víctima. Sin dudas, la noticia fue un golpe fuerte para el fútbol argentino en medio de un partido clave.

El comunicado de la Asociación del Fútbol Argentino

La AFA, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta profundamente el fallecimiento del hincha de River Plate durante el partido con Defensa y Justicia y envía sus condolencias a familiares y seres queridos de la persona y a todo el mundo riverplatense.

El comunicado de prensa de River Plate

El Comité de Seguridad en el Fútbol y el Club Atlético River Plate lamentan informar que, en el partido de esta tarde ante Defensa y Justicia, un simpatizante saltó al vacío desde la tribuna Sívori Alta y falleció en el acto. El servicio médico llegó al instante al sector del incidente, al igual que la policía y los distintos organismos de seguridad.



La tribuna Sivori Alta, donde la persona fallecida tenía su abono, se encontraba al 90% de su capacidad. Al momento de la caída no hubo intervención de terceros. Se constató, además, que no existió ninguna situación de violencia en la tribuna ni alrededor de él. A los 30 minutos, el Estadio se encontraba completamente evacuado.



Los organismos de seguridad y la Unidad Fiscal Especializada en Eventos Masivos, a cargo de la Dra. Celsa Ramírez, están actuando y realizando las investigaciones pertinentes.



Por instrucción de la fiscal, se procedió a la clausura de la tribuna por 24 horas para obtener elementos de prueba.

En este día de profunda tristeza, River Plate acompaña a los familiares y seres queridos de Pablo Marcelo Serrano, socio e hincha del Club fallecido durante el partido de esta tarde.

La palabra de Fernando Rapallini luego de la suspensión de River vs. Defensa

Fernando Rapallini habló luego de la suspensión y dio detalles del momento: "En un momento escuché que en la tribuna cantaron que paremos el partido, lo paramos para ver qué pasaba, me dijeron los directores de partido que había una persona que estaba grave, todavía no estaba confirmado que había fallecido. Les dije que me mantengan al tanto y a los cinco minutos me avisaron que había fallecido y entonces los organismos de seguridad determinaron que estaba suspendido y nos fuimos".