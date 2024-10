Los audios de la polémica: qué dijo el VAR del primer gol de Tigre contra Boca

La era de Fernando Gago no comenzó de la mejor manera, puesto que Boca perdió por 3 a 0 este sábado en el estadio José Dellagiovanna, donde Tigre se impuso basándonos en categoría propia y errores en la defensa del “Xeneize”. Sin embargo, el partido también tuvo su polémica, sobre todo por el primer gol del “Matador”, que abrió el marcador a los 27’ de la mano de Nehuén Paz, cuyo remate se encontró con un desvío en el pie de Marcos Rojo que agarró mal parado a Sergio Romero.

La jugada nació con un saque de esquina lanzado desde la derecha, la pelota cayó entre Nehuén Paz y Ramón Arias, quien llegó a contactar el balón con la mano en el intento de cabecear. Debido a esto, los jugadores de Boca reclamaron inmediatamente que se anule el tanto de Tigre y la jugada fue revisada por el VAR, que finalmente convalidó el gol de los locales, sin necesidad de llamar a Fernando Echenique a que revise la jugada en la pantalla.

Y es que las autoridades del VAR consideraron que no era correspondiente anular la jugada debido a que solo Ramón Arias habría tocado el esférico con la mano, a pesar de que desde Boca afirman que el autor del gol también la tocó. De hecho, el audio que se dio a conocer este domingo muestra lo que se apreció en el VAR: “El balón rebota en la mano de un compañero del jugador que remata a gol en forma totalmente accidental, no sancionable y sin configurar una mano de inminencia, ya que se trata de otro jugador distinto al que convierte”.

Lucas Novelli, el encargado de dirigir el VAR en la visita de Boca a Tigre consideró que la mano de Arias fue “natural para el movimiento que está desarrollando el jugador”. Acto seguido, el audio muestra que se buscó si hubo contacto con la mano de Paz, la cual no pudo ser constatada, por lo que se mantuvo la decisión de mantener el gol del “Matador”: “Gol confirmado. Le pega en la mano, pero no en el que convierte el gol y no es sancionable”.

Por su parte, el árbitro del partido compartió la visión con el VAR, dado que manifestó que la jugada se había desarrollado con total normalidad. “La pelota le rebota en la pierna al jugador, le pega a la pierna de Marcos Rojos y entra”, señaló Fernando Echenique en su conversación con Lucas Novelli.

El VAR convalidó el primer gol de Tigre contra Boca.

Fernando Gago se responsabilizó por la derrota de Boca

Finalizado el encuentro por la decimoctava fecha del Torneo de la Liga Profesional, Fernando Gago se presentó en la conferencia de prensa luego del desastroso debut que tuvo al mando de Boca. Lejos de señalar al cuerpo arbitral por el resultado, “Pintita” se responsabilizó por la caída del “Xeneize” a pesar de haber tenido solo cinco entrenamientos con el plantel: “Soy el máximo responsable de todo y siempre lo voy a ser. Perdón, cuando perdamos, porque cuando ganan, son los jugadores”.