Llegó como una promesa, jugó 15 partidos en el River de Gallardo, lo borraron del plantel y reveló su calvario: "No lo hacen"

Un futbolista que disputó pocos partidos en River de la mano de Marcelo Gallardo reveló su calvario por no sumar minutos con la Primera.

Un futbolista que llegó a River Plate de la mano de Marcelo Gallardo y sumó muy pocos minutos con la camiseta del "Millonario", reveló el mal momento personal que atraviesa. A pesar de que llegó al club como un futbolista con gran proyección por su nivel en Banfield, no rindió como el "Muñeco" esperaba y quedó casi afuera del plantel. De hecho, la "Banda" lo cedió a Defensa y Justicia, en donde sólo convirtió dos goles en 16 cotejos.

Se trata de Agustín Fontana, quien se destacó en el "Taladro" en 2020 -debutó en 2014-, un año después arribó a Núñez y no tuvo un paso soñado por la institución. En 15 compromisos no infló la red, aunque sí fue campeón de la Liga Profesional de Fútbol y el Trofeo de Campeones de la mano del mencionado entrenador. Dos años después de aquellas consagraciones, el delantero rompió el silencio y contó todo sobre dicha etapa.

"No sabría decir por qué no pude demostrar. Creo que no lo supe manejar y pasó lo que pasó. El delantero tiene que hacer goles y al principio no se me dio. Cuando me tocó no tuve un buen papel, pasó eso y es difícil que te esperen", soltó Fontana con respecto a su rendimiento en River de la mano de Gallardo. Por otro lado, contó cómo vivió el momento en el que no sumaba minutos: "Mis amigos me preguntaban cuándo iba a jugar y si ya había conseguido club. Llegó un momento en que les dije que no me pregunten más y ya no lo hacen".

Con el cambio de DT, el atacante se ilusionó, pero tampoco fue tenido en cuenta en los primeros meses: "Cuando se fue Marcelo tuve la ilusión de que el técnico nuevo me lleve a la pretemporada pero, siendo sincero, sabía que era muy difícil. Demichelis me dijo que me buscara un club para sumar minutos. Cuando me sumó me dijo que no estaba en consideración porque el resto hizo la pretemporada. Pero me pidió que entrenara y me pusiera bien para irme a otro club, que en el fútbol nunca se sabe. Fue directo y lo valoro".

Un grande de Europa está muy cerca de Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo está "muy cerca" de dirigir a un equipo grande de Europa, de acuerdo con la prensa del Viejo Continente. El entrenador de 47 años está en la mira de uno de los clubes más populares de Francia, un campeonato que ya conoce por sus ciclos en Mónaco y PSG (París Saint-Germain) como jugador. El equipo que acelera por "El Muñeco" es nada menos que Olympique de Marsella, que cuenta con un ex-River en su plantel profesional actual.

Luego de la salida de Jorge Sampaoli a mediados de 2022, una de las tres instituciones más grandes de la Ligue 1 entró en una etapa de recambio en el banco aunque levantó con la llegada de Igor Tudor. De hecho, culminó tercero en la tabla de posiciones en la edición 2022-2023. Sin embargo, el croata no continuará por el mismo motivo que se marchó "Sampa": las diferencias con los dirigentes.