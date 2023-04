Latorre se recibió de DT y en las redes lo postularon para un grande argentino: "A minutos"

Diego Latorre, quien actualmente se desempeña en ESPN, se recibió de director técnico y los hinchas lo piden a gritos para un equipo grande del fútbol argentino.

Diego Latorre se recibió de director técnico, lo anunció por medio de su cuenta de Instagram y los hinchas ya lo postularon para dirigir a un equipo grande del fútbol argentino. El exfutbolista que se desempeña en ESPN no dudó en mostrar su alegría por el título obtenido y generó que muchos seguidores lo pidan para un club en el que buscan a un estratega importante. Claro que, no hay detalles acerca de si ya hubo contacto o no con "Gambeta".

Los que rápidamente reaccionaron a la historia publicada por el ex jugador de Boca Juniors y Racing Club de Avellaneda fueron los propios simpatizantes del "Xeneize", que esperan por la confirmación del nuevo entrenador que reemplace a Hugo Ibarra tras su despido. La danza de nombres es cada vez más constante en el mundo "Azul y Oro" y el comentarista de la señal de Disney apareció inesperadamente entre los candidatos de la gente.

El certificado que recibió Diego Latorre por terminar sus estudios en la Escuela de Entrenadores César Luis Menotti corresponde a la Licencia Pro para poder dirigir. El mismo está firmado por el técnico campeón del mundo con la Selección en 1978 y por el director del instituto. Cabe destacar, que tanto la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) avalan el título, por lo que podrá ejercer sin problemas a nivel local en caso que lo desee.

Por supuesto, Boca Juniors asoma como una de las posibilidades para el público teniendo en cuenta la incertidumbre de no saber quién se quedará con el cargo. Si bien hay varios nombres en carpeta que surgieron tras la salida de Ibarra, nada es certero y los fanáticos esperan que se resuelva lo más rápido posible. Mientras tanto, ya lo postularon en Twitter para que asuma en el puesto de DT.

Las reacciones de los hinchas por el título de técnico de Diego Latorre

El fixture de Boca tras la salida de Ibarra, a la espera del nuevo DT