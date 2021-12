Las picantes declaraciones de Díaz y Andújar contra Gimnasia: "Estos son cagones"

El arquero de Estudiantes de La Plata apuntó con una fuerte declaración para los hinchas.

Después del clásico entre Estudiantes de La Plata y Gimnasia en el que salieron 4-4, dos futbolistas "Pinchas" lanzaron dos picantes declaraciones contra el conjunto tripero. Uno de ellos fue Leandro Díaz y el otro fue Mariano Andujar.

En diálogo con la transmisión oficial apenas terminó el partido, el tucumano brindó unas polémicas declaraciones en contra del clásico rival. "Primero quería decir que lo empatamos porque la gente paró de cantar cuando iban ganando 4-2, porque son cagones. Estos son cagones. Y segundo porque somos Estudiantes", dijo el tucumano Díaz.

Díaz convirtió el 4-4 definitivo luego de aprovechar un rebote del arquero Rodrigo Rey a los 33 minutos del segundo tiempo y confirmó su buen presente en el "pincha". El ex Atlético Tucumán lleva nueve partidos como titular y en los últimos seis convirtió ocho goles.

Luego del encuentro el capitán de Estudiantes Mariano Andújar le puso pimienta al empate logrado luego de estar dos goles abajo que conserva los 11 años sin perder contra Gimnasia. “Son rachas, son estadísticas. Hoy me voy con sensaciones raras porque me hicieron cuatro goles. Mi hijo es la primera vez que ve que me hace un gol Gimnasia, así que debe tener sensaciones nuevas”.