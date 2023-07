La rompió en Europa y le dijo que no a Riquelme y River: "No me genera nada"

El talentoso zurdo reconoció por qué decidió rechazar las propuestas que le hicieron Boca Juniors y River Plate.

21 de julio, 2023 | 12.43

Boca Juniors y River Plate intentaron contratarlo, pero reconoció su amor por otro club.

Franco "Mudo" Vázquez, quien fuera figura del asceso de Belgrano de Córdoba en 2011, reveló este jueves las charlas que tuvo para llegar a Boca Juniors y River Plate y confesó por qué nunca estuvo interesado. El equipo "Pirata" que consiguió ascender a Primera División, sin dudas será recordado de manera especial porque fue el que provocó la caída al Nacional B del "Millonario" por primera vez en su historia. Y uno de los jugadores que brilló en ese equipo fue el "Mudo" Vázquez, quien tras un exitoso paso por el fútbol europeo dio detalles de las negociaciones que existieron para que juegue en los dos clubes más grandes del país. La revelación de Mudo Vázquez sobre Boca y River En diálogo con el programa radial Futbolemico de Córdoba, Vázquez, que se encuentra en el Cremonese de la Serie B italiana, reveló las charlas que tuvo en el pasado con los dos grandes del país. "En su momento he hablado con gente de River, cuando fue mi último año en Sevilla. También hablé personalmente con Riquelme, pero nunca fue mi idea volver". MÁS INFO Selección Argentina El gesto de Messi ante un insólito pedido de un compañero de Inter Miami El "Mudo", que lleva una extensa carrera en el "Viejo Continente" desde el 2011 cuando fue traspasado al Palermo de Italia, explicó de forma contundente por qué nunca tuvo intenciones de jugar en ninguno de dichos clubes. "No soy hincha ni de River ni de Boca, no me genera nada ir a jugar ahí", se sinceró. Si bien su nombre sonó en varias oportunidades para retornar al fútbol argentino, el talentoso zurdo de 34 años dejó en claro dónde jugaría en caso de que existiera la posibilidad. "Siempre dije que si vuelvo a Argentina, jugaría en Belgrano. No hay otro equipo para mí", reveló. El propio presidente del "Pirata", Luis Artime, había manifestado a fines del 2022 que, cada seis meses, llama a Vázquez y Matías Suárez para que vuelvan al club, pero nunca pudo concretar sus regresos y seguirá soñando para que se den ambos retornos. La impensada burla de River Plate a Boca Juniors en la presentación de un refuerzo River Plate presentó este martes su primer refuerzo y lo hizo de una manera muy particular: en las redes sociales, el "Millonario" publicó una imagen cargando explicitamente a Boca Juniors y que, a la vez, es un gran recuerdo para sus hinchas. El equipo de Martín Demichelis ya está con la cabeza puesta en lo que será el segundo semestre. Luego de la consagración en la Liga Profesional, el objetivo está puesto en la Copa Libertadores y para eso los dirigentes empezaron a darle los gustos al entrenador con la primera cara nueva. Aprovechando la noticia del arribo de un defensor, el "Millo" chicaneó a su clásico de toda la vida. Ramiro Funes Mori se convirtió oficialmente en jugador del club y la cuenta oficial de River publicó un mensaje elocuente para presentarlo en redes sociales, dedicado a Boca Juniors. "Pase, Ramiro, esta es su casa", se lee en la publicación, junto a una foto de un banderín del córner pegado a una puerta. La impensada burla de River Plate a Boca Juniors en la presentación de un refuerzo. La chicana hace alusión al Superclásico del 30 de marzo del 2014. Boca recibía a River en La Bombonera por la décima fecha del Torneo Final. El Millonario -dirigido por Ramón Díaz- se adelantó en el marcador a los 13 minutos del segundo tiempo gracias a Manuel Lanzini, que definió cruzado luego de quedar mano a mano con Agustín Orión. Sin embargo, el equipo de Carlos Bianchi llegó al empate a través de un tiro libre fenomenal de Juan Román Riquelme, quien disputó su último Súper ese día. Pero la polémica llegó cuando faltaban cinco minutos para el cierre. Lanzini condujo la pelota hasta la línea de fondo y Hernán Grana lo barrió antes de ingresar al área chica. El balón había pegado en el taco del hombre de River y era saque de arco para el Xeneize. Sin embargo, el árbitro Néstor Pitana cobró córner, al tiempo que el Diez acomodaba rápidamente el esférico. De ese tiro de esquina, vino el gol agónico de cabeza de Ramiro Funes Mori, tras una mala salida del arquero, que puso el 2-1 final para la Banda. Después de ganar el clásico, los hinchas millonarios popularizaron en redes sociales la frase "no fue córner" para burlar a los simpatizantes del Xeneize.