La revancha del verdugo de Boca: estuvo preso siete meses por un error

El delantero de Instituto tiene una increíble historia en su vida que lo llevó hasta una cárcel.

Durante el partido entre Boca e Instituto en plena Bombonera, uno de los mejores jugadores del conjunto cordobés fue un futbolista que tuvo un largo pasado por el ascenso y que en la noche del domingo tuvo su día de "Gloria". El delantero en cuestión es Adrián Martínez que, a lo largo de su vida, pasó por diversas situaciones que lo convierten en un protagonista de una historia cinematográfica.

Martínez tiene 30 años y recién este año logró jugar en Primera División del fútbol argentino gracias a la decisión de Lucas Bovaglio. A lo largo de su vida, el actual jugador de Instituto, tuvo un gran recorrido por el ascenso nacional. A lo largo de su vida también tuvo que pasar algunas situaciones de mucho dolor como, por ejemplo, estar detenido en una prisión por un crimen que no cometió.

El delantero no llegó a hacer nunca divisiones inferiores en clubes sino todo lo contrario. Debutó en la Primera C vistiendo la camiseta de Defensores Unidos de Zárate (CADU). Esta oportunidad le llegó en 2015, casi a los 22 años. Antes de ello Martínez trabajó como recolector de basura y también fue albañil mientras jugaba en una Liga Local. Incluso, antes de llegar a un club de fútbol semiprofesional -como lo es la C-, Martínez tuvo un paso por la prisión.

El suceso tuvo lugar en 2014. El hecho en cuestión ocurrió cuando un grupo de personas haya baleado a su hermano de 16 años. A raíz de este acontecimiento, en la zona se generó una pueblada contra el agresor del joven. En ese momento la casa del presunto delincuente fue robada y prendida fuego por una turba, pero el agresor apuntó contra Martínez como responsable principal -y organizador- de la pueblada. Como consecuencia, la Justicia lo detuvo y estuvo detenido siete meses pen la Unidad 21 de Campana, pero él aseguraba que estaba en el hospital junto a su familiar. Esto se terminó comprobando y Martínez salió libre.

Tras el paso por la cárcel, llegó a CADU donde inició su carera deportiva con 22 años. Allí pasó a Atlanta -en la Primera B Metropolitana- que, entre otras cosas, incluyó un gol a River por la Copa Argentina. Saltó a Sol de América en Paraguay donde también pasó por Libertad y luego tuvo otro salto a Cerro Porteño, pero no tuvo una buena temporada ya que no metió goles. Para finalizar su periplo por ese país tuvo un pase al fútbol brasileño donde fue parte de Curitiba.

Luego del pase por el Brasileirao, el entrenador de Instituto, Lucas Bovaglio puso sus ojos en el delantero que, en tan solo 6 partidos en este 2023 ya metió tres goles. Uno de ellos en la Bombonera para poner en jaque el futuro de Hugo Ibarra.