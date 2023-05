La preocupante lesión del Pulga Rodríguez tras el accidente y la peligrosa operación que tendrá

A raíz del grave accidente, Luis Miguel "Pulga" Rodríguez sufrió una lesión que preocupó mucho a los médicos que lo atendieron. Además, tendrá que someterse a una peligrosa operación.

Luis Miguel "Pulga" Rodríguez sufrió un grave accidente, está en terapia intensiva y los impactos recibidos durante el choque generaron mucha preocupación en los médicos que lo atendieron. Uno de los golpes en particular fue el que más despertó inquietud, ya que el futbolista de Central Córdoba de Santiago del Estero salió despedido del parabrisas de su camioneta. Para colmo, a pesar de que se encuentra estable y se recupera favorablemente, el jugador tendrá que pasar por el quirófano.

El experimentado atacante del "Ferroviario" está internado en el sanatorio 9 de julio de Tucumán por pedido expreso de su familia y, con el paso de los días siempre que su salud mejore pasará por una operación en su rostro producto de lo sucedido. Esto se debe a las fracturas que el delantero tuvo en sus pómulos luego del mencionado incidente que casi termina con su vida. Pero no sólo eso es un problema para sus allegados, ya que también sufrió una inesperada y peligrosa herida.

La preocupante lesión del "Pulga" Luis Miguel Rodríguez

"Tuvo una hemorragia mínima, nada preocupante. Un pequeño hematoma subdural laminar", aseguró el director del hospital, Jorge Valdecantos, en diálogo con Infobae. Por otro lado, contó que el futbolista tiene aire retenido en los pulmones y lanzó: "Eso hay que controlarlo porque no debería haber aire allí. Esa pequeña ruptura no requiere de cirugía y se cicatriza igual. No se lo intervino porque podía infectar ese espacio. Se llama mediastinitis y hay un riesgo potencial que no queremos correr".

Por otro lado, el directivo destacó lo más positivo en este momento de preocupación para la familia del "Pulga" Rodríguez: "La sacó barata porque no tiene lesión en sus piernas. Está estable y va a recuperarse". Claro que, todo dependerá de cómo evolucione con el paso de las semanas para saber si finalmente volverá a jugar y desplegar su magia en el verde césped.

Los detalles del accidente del "Pulga" Rodríguez

El futbolista de Central Córdoba de Santiago del Estero, Luis Miguel "El Pulga" Rodríguez, sufrió un accidente automovilístico cuando regresaba a su domicilio en Tucumán el pasado domingo 30 de abril. El experimentado delantero del conjunto "Ferroviario" está internado en Terapia Intensiva después de haber tenido politraumatismos. Sin dudas, este hecho preocupó al mundo del fútbol por la salud del atacante.

El incidente ocurrió cerca de la localidad de La Madrid, a unos 120 kilómetros al sur de la capital tucumana, cuando Rodríguez volvía a su casa tras el partido del viernes de Central Córdoba ante Instituto, en Córdoba. El jugador del elenco santiagueño volcó con su vehículo, por lo que sufrió golpes y contusiones. Inmediatamente después del accidente, Rodríguez fue llevado al hospital Padilla de San Miguel de Tucumán, donde ingresó a las 0:50 y horas más tarde lo trasladaron a Tucumán.