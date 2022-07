La picante respuesta de Carlos Retegui a Tevez: "Pensé que era mi amigo"

El "Chapa" Retegui le contestó al "Apache" luego de que el exjugador de Boca dijera que priorizó su cargo en política antes que su sueño.

La nueva era de Carlos Tevez como entrenador de fútbol empezó más por cuestiones extrafutbolísticas que por lo que sucede dentro del campo. Luego de que la tarde de este martes 5 de julio el "Apache" destrozara publicamente a Carlos Retegui al decir que priorizó un puesto político antes que su sueño, el "Chapa" salió a responderle delante de los micrófonos y dijo que, más allá de toda la situación que se generó, pensó que el ex-Boca Juniors era su amigo y que no sabía lo que deparará su relación el futuro.

"Lamento si Tevez está desilusionado conmigo. Yo nunca dije que iba a tomarme una licencia de la Secretaría de Deportes de la Ciudad para poder llegar a Rosario Central. No es un buen momento para escuchar las palabras de alguien que pensé que era mi amigo", manifestó el exentrenador de Las Leonas en diálogo con el programa Sportia de TyC Sports. Y luego, añadió: "Hablamos por teléfono el jueves pasado. Yo le dije lo que tenía que decirle, y él me dijo lo suyo. Si me equivoqué le pido perdón".

El "Apache", horas antes había dicho en una entrevista con el programa Presión Alta de la misma señal, que el ex-Coach de Los Leones había defraudado a él y a su familia, por haber preferido su puesto en política antes que lograr su sueño de llegar al fútbol profesional, algo que Retegui no dejó pasar: "Me enteré lo que dijo y puedo entenderlo, pero tengo un compromiso muy grande con la Secretaría y con mucha gente. Yo podía acompañarlo mientras eso no complicara mi cargo en la Secretaría. No dejo ningún detalle librado a la suerte en lo profesional".

Aunque la relación parece haberse roto y no tener retorno, más aún después que el exdelantero del Manchester City expresara que no tiene nada más que hablar con el "Chapa", Retegui trató de bajarle un cambio a la situación y confesó: "Estoy muy agradecido a Carlos y su familia porque me abrieron siempre las puertas de su casa. Mi amistad con él la determinará el tiempo, no sé lo que puede pasar en el futuro. Mis amigos saben que tienen mi teléfono".

Carlos Tevez y "Chapa" Retegui, cuando la relación era otra.

Para finalizar, el exjugador de la Selección Argentina de hockey le deseó lo mejor en su experiencia en el "Canalla" y declaró cómo lo ve en el futuro de esta nueva etapa: "Sé que le va a ir muy bien porque tiene una capacidad enorme de aprendizaje y para llevar adelante proyectos. Todo lo que se propone, lo logra y no tengo dudas de que en Central será así".