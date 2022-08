La indignante frase del representante de Rossi: "¿Te parece que con un millón llega a fin de mes?"

El representante agregó, además, los términos del contrato del arquero. Y sostuvo que la reunión del martes "no sirvió de nada"

Después de lo ocurrido el último fin de semana y de lo que transcurre con Agustín Rossi con respecto a su pase, el representante aseguró luego de la reunión que tiene la impresión de que el arquero "no juega más en Boca" y que su representado está "decepcionado con el consejo de fútbol". Sin embargo, en otra entrevista lanzó una insólita defensa: "¿Te parece que le alcanza un millón de pesos por mes?".

Después de que haya hablado Jorge Amor Ameal, el representante Miguel González agregó en charla con Radio La Red que, según su opinión luego de la reunión que tuvo con el Consejo de Fútbol -y de la que participó Juan Román Riquelme- el arquero "no juega más en Boca". Por otro lado, añadió: "Que pongan una cámara de televisión y lo arreglamos cara a cara a ver quién miente". En este punto, por otro lado, sostuvo que la reunión de hoy "no sirvió para nada"

Además, también agregó que la oferta de Boca "es de US$7M netos hasta Diciembre 2026 a dólar oficial". En este punto, añadió que "Rossi es lo más bueno que puede ser un ser humano. Jugó con contratos bajos, con propuestas que no quisieron escuchar, hace 2 años le pide reuniones a Boca". Por otro lado, después siguió en Radio Continental y sostuvo un argumento insólito para mantener la defensa que tenía que hacer del contrato.

Ante la consulta de Diego Díaz, González sostuvo: "Si hubiese habido buena voluntad, yo no estoy peleando por que está cobrando poco. Tiene un sueldo atrasados dos años y medio, no estoy loco. Si voy a pelear es porque se merece estar mejor, porque encima lo que está cobrando en Boca no le alcanza para vivir". Rápido, el periodista consultó: "Hace un tiempo había dicho que cobraba un millón de pesos por mes" y, allí, Miguel González terminó de hundir y demostrar la burbuja que se vive en el fútbol: "Y bueno, ¿te parece que le alcanza un millón de pesos por mes para vivir"?

Un histórico campeón de todo con Boca destrozó al plantel actual: "Transpirar la camiseta"

Un histórico campeón de todo con Boca Juniors destrozó al plantel actual luego de la derrota 3 a 0 ante Patronato por la Liga Profesional. Es que en su paso por el "Xeneize", el exvolante ganó varios torneos locales, la Copa Libertadores, la Intercontinental y años después trabajó como ayudante de campo de Alfio "Coco" Basile, con quien también consiguió títulos.

Se trata de Jorge Ribolzi, quien se mostró dolido en su diálogo con el ciclo radial Platea Baja, de Radio del Plata, y apuntó contra los futbolistas que hoy forman parte del equipo que dirige Hugo Ibarra. Por todo lo vivido a lo largo de esos años, el exhombre del club de La Ribera no se guardó nada. En sus dichos, el "Ruso" también dejó una recomendación a los jugadores.

Lo único que deseo es que Boca gane. Futbolísticamente no tengo ganas de hablar. Por haber usado la camiseta de Boca puedo entender mucho del jugador, porque lo fui. Lo que no voy a entender es no transpirar la camiseta. Cuando digo transpirar no digo pegar patadas o codazos, cada uno lo que le corresponde. Vengo de una escuela en la que se dejaba todo. La historia de Boca está por encima de todo", sentenció Ribolzi sobre el desempeño de los futbolistas del "Xeneize".