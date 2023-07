La impactante ovación de los hinchas de River para Enzo Pérez: "No se va"

River Plate goleaba 3 a 0 a Estudiantes de La Plata cuando Enzo Pérez vivió un momento inolvidable en pleno Estadio Monumental por parte de la gente del "Millonario".

Enzo Pérez recibió una emotiva ovación por parte de los hinchas de River Plate cuando se retiraba del campo de juego en el segundo tiempo del partido ante Estudiantes de La Plata. El capitán del "Millonario" es uno de los más experimentados del plantel y los 86.000 fanáticos presentes no se olvidaron de lo que le dio al club en los últimos años. Para colmo, su futuro es incierto y no está definido si se quedará o no en el club en los próximos meses.

Al grito de "Enzo es de River, de River no se va", los simpatizantes no dejaron de cantar cuando se anunció que el exvolante de la Selección dejaría el verde césped. Luego de un buen desempeño junto a Rodrigo Aliendro en ese sector, Pérez salió y Matías Kranevitter ingresó por él. Cabe destacar, que los de Martín Demichelis tendrán otro compromiso importante entre semana para el que tendrán que estar listos si quieren seguir con vida en la Copa Argentina.

Es que los comandados por "Micho" se medirán ante Talleres de Córdoba en Mendoza el próximo jueves 20 de julio en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. La "T", que hizo una muy buena Liga Profesional en la que quedó muy cerca de River, querrá amargarle el festejo a su rival por los 16avos del mencionado certamen. Por este motivo, Enzo Pérez no se perderá el duelo y el DT tomó la decisión de cuidarlo.

El próximo mes de diciembre, el contrato del mediocampista llegará a su fin y aún no hay indicios de una renovación, como tampoco se habló de ofertas recibidas en el mercado de pases. En caso de que se vaya a otro club, Pérez lo hará con nueve títulos con la "Banda" -serán más en caso de que los de "Micho" ganen otro torneo antes de fin de año-, 6 goles y 9 asistencias en más de 200 partidos que pueden aumentar en los próximos meses.

Demichelis reveló el calvario que le tocó vivir cuando jugaba en River

El entrenador se soltó en la entrevista con La Nación y se refirió no solamente al presente de su equipo en el fútbol argentino, sino también al ámbito extradeportivo. De hecho, el cordobés sufrió desde muy joven las muertes de sus padres, de su abuela que lo crió y del abuelo. Además, una persona borracha mató a su hermano mayor y el único representante que tuvo en su carrera profesional (Jorge Cyterszpiler) se suicidó.

Al exdefensor de la Selección Argentina le preguntaron si le gusta planificar a largo plazo y respondió de manera contundente: “¿Proyectar? No, no... ¿Sabés por qué? Porque tenía muchos planes y me los arrebataron". Para explicar su personalidad en ese sentido, el exfutbolista repasó todas las pérdidas familiares que debió superar: "Con 15 años no podía entender que mi mamá, enferma, se podía ir. A esa edad, uno no se queda sin mamá".