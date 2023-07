La ilusión de Demichelis: Lanzini se aleja de Europa y se acerca a River

Manuel Lanzini está cada vez más cerca de River luego de su paso por Europa y Martín Demichelis se ilusiona con tenerlo en el plantel.

Manuel Lanzini es uno de los apuntados por River Plate en el mercado de pases actual y Martín Demichelis sueña con tenerlo próximamente en el plantel. Luego del arribo de Facundo Colidio y Ramiro Funes Mori a la institución, el atacante que gritó campeón en 2014 de la mano de Ramón Díaz tiene serias chances de retornar luego de su paso por Europa. Si bien todavía restan algunos detalles para que llegue a un acuerdo, su futuro está cada vez más lejos del Viejo Continente.

En principio, la oferta hecha por parte del "Millonario" a "Manu" fue de 5 millones de dólares por dos años de contrato con opción de extender el vínculo. Lo positivo es que el propio futbolista quedó libre del West Ham y los de Núñez no tendrán que pagarle esa suma al elenco inglés. Claro que, todo dependerá de lo que decida el jugador de 30 años que viene de ganar la Conference League con el conjunto británico y que esperaba por un ofrecimiento que lo convenza.

La realidad es que, al margen de que sí hay equipos interesados en contar con él, ninguno cumplió las expectativas de Lanzini y eso es lo que más lo acerca a River. Mientras tanto, un club de Qatar espera por una respuesta del habilidoso volante luego de presentar una propuesta superior a la del "Millonario". Si todo sale bien para "Micho", será el tercer refuerzo del campeón de la Liga Profesional de Fútbol que se ilusiona con pasar de ronda en la Copa Libertadores, donde se medirá ante Inter de Porto Alegre.

Con respecto a su paso por Núñez, Manuel Lanzini debutó con la "Banda" en 2010 y tras el descenso lo cedieron a Fluminense de Brasil. "Manu" regresó en junio del 2012 y su salida definitiva fue en agosto de 2014 cuando siguió su carrera en el Al-Jazira de Emiratos Árabes Unidos. Desde julio de 2015 en adelante formó parte del West Ham y ahora suena cada vez más fuerte en las paredes del Estadio Monumental. En cuanto a los números en River, "Manu" convirtió 13 goles en 91 partidos y brindó 17 asistencias.

Sebastián Boselli, el zaguero que quiere Demichelis para River

El central uruguayo Sebastián Boselli es otro de los apuntados por Martín Demichelis para River. El campeón del mundo a nivel Sub 20 con su Seleccionado pertenece a Defensor Sporting, pero el "Millonario" no se retiró de la negociación a pesar de que el club uruguayo rechazó la oferta por 4 millones de dólares por el 70% del futbolista. Mientras tanto, también desde el elenco "Charrúa" esperan por una oferta de Europa para definir el futuro del zaguero.

En una de sus últimas declaraciones sobre su posible arribo a Núñez, Boselli fue claro y contundente. "Me río por lo que sale de mí en Argentina, cosas que no puedo creer. Le digo a mi padre que no me diga nada hasta que no haya algo concreto", sostuvo en diálogo con el medio uruguayo Sport 890. Igualmente, todo dependerá del acuerdo al que lleguen ambas instituciones en las próximas semanas.