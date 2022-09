La drástica decisión que tomó Gallardo antes del Superclásico

Marcelo Gallardo tomó una drástica decisión para River Plate en la previa del partido ante Barracas Central, anterior al Superclásico ante Boca Juniors.

Marcelo Gallardo tomó una drástica decisión en River Plate de cara al partido anterior al Superclásico del fútbol argentino. El "Millonario" se verá las caras con Barracas Central este domingo 4 de septiembre desde las 20:30 en el Estadio Más Monumental, el DT tiene en mente cuidar a varios de sus futbolistas porque el próximo rival será Boca Juniors y el objetivo será llegar de la mejor manera. Además de la ausencia de Franco Armani por lesión, el "Muñeco" optará por otras modificaciones.

El entrenador sigue firme en la idea de no convocar a Leandro González Pirez y Tomás Pochettino, quienes no tienen lugar en el primer equipo. Andrés Herrera tuvo buenas actuaciones desde su regreso a la titularidad y se ganó el lugar en la defensa que comparte con Milton Casco, Emanuel Mammana y Paulo Díaz. Sin embargo, el lateral con pasado en San Lorenzo no estaría entre los 11 por la dolencia sufrida en Defensa y Justicia.

Herrera tuvo un traumatismo en el empeine de su pie derecho y el estratega lo preservará de cara al clásico, al margen de que estará en el banco de suplentes. El choque que tuvo con Armani en una de las jugadas derivó en que tenga que descansar al igual que lo hará el propio arquero, quien sufrió un pequeño desgarro en la ingle de su pierna izquierda. En el caso de la defensa, el lugar del "Yacaré" lo ocuparía Milton Casco, quien se desempeñaría como lateral derecho y Elías Gómez sería el reemplazante.

Con los cambios que plantea el "Muñeco" Gallardo para enfrentar a Barracas Central, River Plate saltaría al campo de juego con los siguientes titulares: Ezequiel Centurión; Milton Casco, Emanuel Mammana, Paulo Díaz, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz; Juan Fernando Quintero; Pablo Solari, Lucas Beltrán. De esta manera, será un equipo muy similar al que venció al "Halcón" en Chaco.

La nueva camiseta alternativa de River: cómo es y cuándo la estrena

River Plate estrenará una nueva camiseta alternativa en las próximas semanas y las primeras fotos ya son virales en las redes. El "Millonario" utilizó un modelo similar al que utilizó en un año importante de su historia. Si bien las imágenes aparecieron semanas antes de que la casaca salga a la luz, ahora fueron los propios deportistas de la institución los que la lucieron.

En lugar del emblema que representó a la "Banda" en el año que ganó la primera Copa Libertadores e Intercontinental de su historia, llevaba un león que sobresalía del Estadio Monumental. Además, tenía como publicidad central a Fate (la actual es Codere) y el logo de Adidas antiguo. En la casaca predomina el color rojo y posee distintas franjas de color blanco en degradé. Además, tanto en el cuello como en los puños predominan los mismos colores mencionados.