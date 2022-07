La divertida presentación de Miguel Borja en River Plate: "Una historia"

El colombiano Miguel Borja es nuevo refuerzo de River Plate y el club lo presentó de una manera muy original en sus redes sociales.

River Plate oficializó la llegada del colombiano Miguel Borja y lo hizo de una manera muy original. Es que, finalmente, el delantero se hizo la revisión médica, firmó su contrato y ya se encuentra a las órdenes de Marcelo Gallardo. Sin dudas, el arribo del exjugador de Junior de Barranquilla es un alivio tanto para el DT como para el club, que no atraviesa su mejor momento a nivel futbolístico.

A raíz de esto, desde la institución prepararon algo especial, luego de que el "Cafetero" llegue a nuestro país para vestir la "Banda". Cabe destacar, que Borja selló su vínculo por 3 años y será su segundo paso por el fútbol argentino, ya que también jugó en Olimpo de Bahía Blanca en 2014 cuando el "Aurinegro" estaba en Primera División. Para su regreso a Argentina, el "Millonario" lo presentó e hizo furor en las redes.

En principio, en el video publicado en las cuentas oficiales de River Plate, se lo ve a Miguel Borja caminando por el museo del club y mirando los distintos trofeos. Posteriormente, el colombiano coloca un papel con su nombre y apellido completos (Borja Hernández, Miguel Ángel) con la leyenda: "Por escribirse". Acto seguido, se ve la imagen del delantero sonriendo y una placa con la frase: "Una historia por escribir".

Segundos después se lo observa nuevamente al atacante mirándose el escudo y haciendo su característico baile. Este último, es muy recordado por el público argentino, ya que lo utilizó en la semifinal de la Copa América 2021 cuando Argentina enfrentó a Colombia. El exfutbolista de Gremio de Brasil convirtió uno de los penales para su seleccionado y bailó adelante de Emiliano "Dibu" Martínez, aunque le sirvió de poco.

De caerse su llegada a River a mostrarse ilusionado

Si bien las negociaciones por el pase de Miguel Borja se estancaron en varias oportunidades, finalmente se concretó. Más allá de la eliminación de River en la Copa Libertadores, el colombiano tomó la decisión de llegar al club, que ahora espera por más refuerzos. Antes de emprender viaje hacia nuestro país, el atacante habló de sus sensaciones previas a arribar al "Millonario" y cómo vivió los días previos.

"Fue un trabajo difícil junto a mi representante. Yo simplemente me dediqué a seguir las instrucciones que ellos me daban. El día que tenía que ir a entrenar iba y el día que no me daban la autorización me quedaba trabajando con mi preparador físico. Ahora llegaré a uno de los mejores equipos del continente", aseguró Borja, quien hasta último momento estuvo en el Junior de Barranquilla para no perder la continuidad.