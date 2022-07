Borja firma su incorporación a River y se suma al plantel de Gallardo

El delantero será un nuevo refuerzo para River, en este caso, para afrontar el torneo local.

Después de varios días de idas y vueltas, finalmente el delantero colombiano Miguel Borja emprendió un viaje hacia Buenos Aires para terminar de cerrar su incorporación para River Plate.

"Ha sido un trabajo difícil junto a mi representante. Yo simplemente me he dedicado a seguir las instrucciones que ellos me daban", sostuvo Borja en el aeropuerto de Barraquilla. Fue antes de su viaje a Bogota. En este punto añadió: "El día que tenía que ir a entrenar iba y el día que no me daban la autorización, me quedaba trabajando con mi preparador físico".

Por otro lado, en la misma charla, el delantero añadió que ahora llega a "uno de los mejores equipos del continente". Se espera que el arribo sea a las 7.15. Luego se someterá a estudios médicos en una clínica del barrio de Belgrano para después firmar el contrato que lo ligará a River Plate hasta diciembre de 2025.

Borja, cuyo pase pertenecía a Junior y Palmeiras, de Brasil, en partes iguales, reforzará el ataque "millonario" que sufrió la baja de Julián Álvarez, quien continuará su carrera en Manchester City, de Inglaterra. Este pase le insumirá a River aproximadamente 7 millones de dólares.

Por otra parte, el volante Enzo Fernández viajará mañana a Portugal para sumarse a Benfica. El futbolista surgido del club "millonario", quien jugó su último el miércoles pasado en la eliminación de octavos de final de Copa Libertadores ante Vélez Sarsfield, partirá desde el aeropuerto de Ezeiza a las 16.