La determinante frase de Pedro Troglio tras el empate de San Lorenzo: "Ganar"

El entrenador de San Lorenzo fue contundente con lo único que necesita el equipo para acomodarse en el torneo.

Después del encuentro entre San Lorenzo y Atlético Tucumán en el que los cuervos igualaron 1 a 1 frente a los tucumanos, el entrenador Pedro Troglio se despachó con una categórica frase sobre lo único que necesita el conjunto de Boedo: "Ganar".

Luego del partido en el que San Lorenzo igualó 1-1 con goles de Ricardo Centurión y Carrera para los visitantes, Troglio indicó en la conferencia de prensa: "Tuvimos las oportunidades para ganar el partido, pero no lo supimos liquidar a pesar de que hubo espacios". Por otro lado, el director técnico se lamentó: "Hoy lo único que urge es ganar. Si no ganás, no sirve".

La igualdad le impide al "Ciclón" abandonar los últimos lugares de la zona A de la Copa de la Liga Profesional de fútbol (LPF), al disputarse la octava fecha. En este punto añadió que con relación a su continuidad "respuestas (de mis jugadores) tengo siempre. Pero insisto lo único que me hubiera dejado tranquilo hubiera sido ganar. Tuvimos que ser sencillos y simples para aprovechar los espacios".

El gol de los Cuervos lo metió Ricardo Centurión luego de un centro de Adam Barreiro. Actualmente, San Lorenzo tiene ahora 7 puntos, está décimo y apenas ganó un partido: a Talleres (1-0) en Córdoba por la sexta fecha, en tanto que Atlético, que venía de tres derrotas seguidas, está 14to.y último en la Zona 1 con 5 unidades.

Después de haber dominado durante gran parte del encuentro, en el complemento, a los 3 minutos, Ricardo Centurión abrió el marcador de una asistencia de Bareiro. Sin embargo, todo se desmoronó sobre el final y a los 40 del segundo tiempo Martin Garay le pasó el balón a Lotti, que asistió a Ramiro Carrera, para igualar el encuentro y dejar mudos a los simpatizantes locales.