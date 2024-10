La decisión que tomó Fernando Gago tras el desplante de Medina: "Aprendan”

Fernando Gago dio por cerrada la polémica con Medina.

Con una magnífica actuación de Leandro Brey en la tanda definitoria, Boca avanzó a las semifinales de la Copa Argentina al vencer por penales a Gimnasia y Esgrima La Plata este miércoles en El Coloso. Sin embargo, el haberse metido entre los cuatro mejores del certamen no tapa lo negativo que se vivió en la previa al partido, como el desplante que le hizo Cristian Medina a Fernando Gago por la decisión que tomó el club.

Hace meses que el volante está en el radar del Fenerbahce de Turquía y hasta se dieron negociaciones con la dirigencia de Juan Román Riquelme, pero la venta del jugador sufrió un nuevo revés. Boca no aceptó la forma de pago que ofrecieron los turcos y Cristian Medina le pidió a Fernando Gago no jugar el partido contra el “Lobo” por miedo a que se termine de caer el pase, lo que generó discordia en el cuadro "Xeneize".

De ahí que, incluso aunque el mediocampista se haya arrepentido de sus palabras, el entrenador no lo haya tenido en cuenta en el Estadio Marcelo Bielsa, donde lo mantuvo en el banco los noventa minutos. Como no podía ser de otra forma, Fernando Gago fue consultado sobre la situación del juvenil de Boca y respondió que tuvo una conversación con él, en la que se mostró comprensivo con sus anhelos de irse al Viejo Continente, aunque también considera que todavía queda mucho para el mercado de pases.

Sobre la posibilidad de que el jugador sume minutos, el DT señaló que jugarán aquellos que estén completamente comprometidos con Boca, pero no dio detalles sobre el caso específico del volante. “Voy a contar y jugar con quienes estén comprometidos al 100%. Cristian es un chico joven, que estas situaciones están buenas que se les enseñen y aprendan. Tengo mi opinión, lo hablé con él y tomé la decisión de que no juegue. Lo que queda de lo que hablamos es entre nosotros”, afirmó Fernando Gago tras la victoria sobre Gimnasia.

Además, agregó que el caso de Cristian Medina es particular y que supera lo futbolístico, detalles que tienen que ver con los manejos en negociaciones en las que muchas veces los más jóvenes no tienen mucho conocimiento. “La formación del jugador no es solo jugar a la pelota y entrenar. Hay muchos factores a trabajar, de hacerles ver y entender situaciones normales. Los jugadores jóvenes van a cometer errores como todos y hay que tratar de aprenderlos. Desde mi lugar intento aconsejarlos por el bien del equipo y el objetivo en común que tenemos”, acotó el entrenador de Boca.

Cuándo vuelve a jugar Boca

La era de Fernando Gago comenzó con una derrota por goleada ante Tigre por 3-0 en Victoria en el marco de la decimoctava fecha del Torneo de la Liga Profesional, donde el DT todavía debe tener su primera victoria. La oportunidad de sumar de a tres vendrá este domingo, cuando Boca reciba a Deportivo Riestra por la decimonovena fecha en La Bombonera a partir de las 19:00.