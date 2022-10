La chance de Gallardo de dirigir un último Superclásico y ganar un título

Marcelo Gallardo está ante la chance de dirigir un último Superclásico para River ante Boca Juniors ganando un título antes de irse del club en el mes de diciembre.

Marcelo Gallardo está ante la posibilidad de dirigir un último Superclásico al frente de River Plate contra Boca Juniors. Si se dan algunos resultados en la actual Liga Profesional, el "Muñeco" tendrá la chance de despedirse a lo grande del "Millonario" antes de que finalice su vínculo en el mes de diciembre. Al margen de su anuncio de su salida, el estratega puede sumar un título más para la institución de Núñez.

Es que el "Xeneize" está cada vez más cerca de ser campeón a nivel local y ya ganó la Copa de la Liga en la recordada final ante Tigre disputada en Córdoba. Si se queda con el certamen que se lleva a cabo actualmente, el subcampeón tendrá que enfrentarse al "Matador" para definir al rival que jugará por el Trofeo de Campeones. Por este motivo, el entrenador del "Millonario" -si gana- coronaría su ciclo con una victoria ante el rival de toda la vida, pero antes tendrá que cerrar bien el torneo doméstico.

Sin embargo, para alcanzar este logro dependerá de los resultados deportivos de las últimas jornadas. El Boca de Ibarra tiene 48 unidades con tres partidos por jugar, por lo que para la "Banda" (44) será complicado superarlo. Atlético Tucumán tiene 45 unidades y Racing 44 (con un encuentro menos). De acuerdo a cómo salgan los cotejos de cada uno de estos clubes en el final del campeonato, quedará definido el posible contrincante de Tigre para luego enfrentar al elenco "Azul y Oro".

Por lo pronto, la "Academia" se medirá ante Colón de Santa Fe como visitante completando la fecha 25 con el objetivo de conseguir un triunfo y quedarse momentáneamente con el segundo puesto. En la 26, los cruces se disputarán de la siguiente manera: River vs. Rosario Central; Lanús vs. Racing y Atlético Tucumán vs. Unión. Mientras que en la última, los de Gago recibirán a los de Gallardo y el "Decano" visitará a Defensa y Justicia.

Marcelo Gallardo contra Boca: sus números como DT

En cuanto a los cotejos oficiales, hubo 26 partidos: 8 victorias, 11 empates y 7 derrotas. Además, en los duelos amistosos el balance es todavía más favorable: 11 triunfos y 8 caídas. Una de las cuestiones más destacadas por los fanáticos de "La Banda" fueron los choques de eliminación directa con el máximo rival. Allí, el River de Gallardo volvió a demostrar su supremacía: de los 7, avanzó en 5. No obstante, en los dos últimos fue derrotado: en la Copa de la Liga de 2021 y en la Copa Argentina del mismo año, en ambas oportunidades por penales.

Todos los River vs. Boca oficiales con Gallardo como técnico