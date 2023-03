Juega en Boca y destrozó a Angelici en las redes: "No pudiste"

Luego de los dichos de Daniel Angelici contra Juan Román Riquelme, un importante deportista de Boca destrozó al ex presidente "Xeneize" en las redes.

Una importante deportista del club de la Ribera apuntó contra el ex presidente "Xeneize" y lo destrozó en su cuenta de Twitter luego de los vergonzosos dichos de Daniel Angelici contra Juan Román Riquelme acerca del presente de Boca Juniors. Se trata de la estrella del plantel de vóley de la institución, quien atacó sin filtro al directivo que estuvo entre 2011 y 2019 hasta la llegada de la nueva Comisión por medio de las elecciones.

Mariángeles Cossar, quien actualmente viste los colores "Azul y Oro" siendo una de las principales referentes de su equipo, utilizó la red social del pajarito para descargar su bronca contra el socio y amigo de Mauricio Macri. Con un mensaje contundente dejó en claro lo que piensa acerca del "Tano" y su gestión al frente de Boca. “Román se cree su propia mentira, la que le viene diciendo al hincha hace muchos años. Él dice, se autoconvence y eso no es una realidad", sostuvo Angelici y la respuesta explosiva de la jugadora no tardó en llegar.

El mensaje de Mariángeles Cossar contra Daniel Angelici en Twitter

"En ocho años no pudiste pisar el césped de la Bombonera del miedo que le tenías al hincha. Ni siquiera sos hincha del club. No vuelven más", escribió Cossar en su cuenta de Twitter y apuntó no sólo contra él, sino también contra el ex presidente de la Nación. Para colmo, el "Tano" aseguró que acompañará al candidato de la oposición para las próximas elecciones en el "Xeneize" y esto despertó la bronca de muchos fanáticos.

El enojo contra el ex dirigente no es reciente, ya que surgió cuando en su cargo bajó al conjunto masculino de vóley de la Liga Argentina en 2015 y muchos se opusieron. Por otro lado, cabe destacar que la joven que publicó el mensaje es fiel seguidora y admiradora de Juan Román Riquelme, lo cual demostró en varias ocasiones en sus redes. Claro que, luego de los dichos de Angelici en diálogo con TN, la deportista no dejó pasar la oportunidad para destrozarlo.

Angelici le pegó a la dirigencia por La Bombonera: "Problemas"

Al exmandamás de la institución de La Ribera le preguntaron por la probable ampliación de la cancha, algo a lo que se resistió porque "no se le puede mentir al hincha de Boca, cada vez que hay elección, con el tema del estadio". También pronosticó que "nadie va a agrandar en ese lugar La Bombonera" y repasó que "desde la época de Alberto J. Armando que se está tratando".

"El Tano" expresó que "no es que todos los Presidentes que pasaron por Boca son tontos" y dijo que "el club realmente necesita un estadio para 80.000 personas". Para terminar, atacó nuevamente a la dirigencia actual, ya que "encima, saltean la lista de socios adherentes: hicieron 18.000 socios más, (así que) va a seguir habiendo problemas".