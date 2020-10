En las últimas horas, Boca Juniors cerró una llamativa transacción que tuvo como principal beneficiario al Elche de Bragarnik luego de una triangulación con un club mexicano. Iván Marcone jugará en el club español después de una triangulación.

La situación que involucra a Daniel Angelici y a Christian Bragarnik se debe a que Boca compró a Marcone al Cruz Azul. Con ese dinero, el conjunto mexicano compró a Pol Fernández cuando el mediocampista central, Iván Marcone, salía tres millones más que Fernández. Ahora, con el paso del tiempo, el conjunto Xeneize cambió "mano a mano" a Pol Fernández por Iván Marcone. Es decir, que hubo una diferencia económica que se perdió en el camino.

Con estos nuevos números finalmente Pol Fernández jugará en Boca definitivamente, mientras que Iván Marcone pasó al Cruz Azul. Sin embargo, Christian Bragarnik pidió un préstamo al equipo mexicano para que el mediocampista sea parte del Elche, el club del que es dueño el representante y que, en las últimas horas, se llenó de jugadores argentinos.

Las suspicacias comienzan porque Boca compró a Iván Marcone cuando Daniel Angelici era presidente de la institución y, justamente, Marcone es un representado por Bragarnik. Además, en 2019, cuando el representante decidió comprar el Elche se especuló con la intención de Daniel Angelici de participar en el proyecto. Sin embargo, eso quedó desterrado por la propia palabra del dueño del club español que, en una conferencia de prensa, aseguró: "El no está en el proyecto del Elche". No obstante, agregó: "Si me una relación de profunda amistad".