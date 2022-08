Ibarra se defendió de las acusaciones por no ver el partido de Atlético Tucumán: "Lo vimos"

Hugo Ibarra habló en conferencia de prensa sobre el partido que jugó Atlético Tucumán, próximo rival de Boca en la Liga Profesional, y se defendió por no verlo a raíz del encuentro que disputó con el senior del "Xeneize".

Hugo Ibarra se defendió de las acusaciones en su contra por no mirar el partido de Atlético Tucumán el pasado martes 23 de agosto ante Barracas Central por jugar un encuentro con el senior. Es que el "Decano" es el puntero del campeonato, el próximo rival de Boca Juniors en la Liga Profesional de Fútbol y, para colmo, goleó en su cancha en la previa del cruce ante el "Xeneize" en La Bombonera. El DT brindó una conferencia y explicó todo sobre su decisión.

Junto a otros exfutbolistas, el "Negro" compartió un rato mientras el elenco tucumano goleaba al "Guapo" y claro, miles de críticas abundaron en el mundo Boca. Sin embargo, el estratega detalló que no todos los integrantes de su cuerpo técnico formaron parte del mencionado duelo de experimentados. Por este motivo, parte del conjunto "Azul y Oro" estuvo muy pendiente de lo que pasaba en Tucumán con vistas a lo que se viene.

"El martes jugamos dos integrantes del cuerpo técnico, 'Tito' Pompei y yo. Mientras tanto el Tano Gracián, que es el tercero, estuvo viendo el partido. Después en la cena lo estuvimos analizando y ayer lo volvimos a analizar, a ver. Hoy hice un entrenamiento y lo voy a volver a mirar y mañana también. Lo voy a seguir analizando hasta el sábado", destacó Ibarra sobre cómo se manejó su equipo durante el partido de Atlético Tucumán y como planea lo que será el cruce en cancha de Boca.

Por otro lado, sobre su pasión por la institución en donde brilló como futbolista, el "Negro" agregó: "Compartir con mis compañeros, con entrenadores, jugar en el senior acá o en la China y ponerme la camiseta de Boca es algo que amo profundamente. Lo haría con total satisfacción y esto no me impide cumplir mi rol como DT". Con estos dichos, el técnico dejó en claro que lejos está de no cumplir su tarea al frente del plantel.

El presente de Benedetto y el duelo ante Atlético Tucumán

Si bien el estratega no dio detalles de cómo saldrá el equipo para enfrentar al "Decano", sí se refirió a la actualidad del "Pipa" Benedetto y otros jugadores. "Darío está bien, está bárbaro. Se está recuperando de este momento. Lo he hablado con él y creo que le vino bien descansar un poco y comprometerse como está ahora con el grupo, ya está. Lo pasado pasado. Hizo una excelente práctica y decidiré si juega en estos días. Tengo el equipo en la cabeza y ojalá no pase nada antes del domingo".

Con respecto al rival, Ibarra destacó: "Las semanas largas nos sirven para agregar trabajo. Nos gusta trabajar y tratar de encontrar la idea del equipo. Nos sirven para recuperar a nuestros futbolistas que es sumamente importante. Sabemos que Atlético Tucumán es un equipo muy difícil. Queremos sumar de a tres, ojalá que el domingo le demos el triunfo a nuestra gente. Vamos a tratar de neutralizar el juego de ellos".