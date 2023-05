Huracán quiere a un extécnico de Boca para reemplazar a Dabove

Después del adiós de Diego Dabove como entrenador, ahora el Globo busca un entrenador que sea parte del equipo.

Después de lo que ocurrió este último fin de semana, Huracán tomó la decisión de rescindirle a Dabove como entrenador y, de mutuo acuerdo, dejó de estar en el banco de suplentes. Ahora, en su lugar, suena el nombre de uno de los entrenadores que fueron campeón del fútbol argentino y que estuvieron en Boca hasta hace muy poco.

El técnico en cuestión que suena para Huracán es uno de los entrenadores que, durante casi un año, estuvo al frente de Boca y que, además, tuvo algunos choques con Juan Román Riquelme luego de la eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores. El entrenador en cuestión es Sebastián Battaglia, el técnico que con Boca ganó dos títulos y que, además, tuvo un buen trabajo al frente del equipo.

Después de diez meses de haber estado en Boca, el nombre aparece en el horizonte para hacerse cargo de un nuevo equipo y, posiblemente, sea uno de los apuntados para ser parte del Huracán que, anteriormente, era de Diego Dabove que se terminó yendo del equipo de Parque Patricios.

La picante respuesta de Demichelis a Figal: "Respeto"

Después del triunfazo del conjunto que dirige Martín Demichelis frente a Boca, el entrenador de River lanzó una fuerte crítica a uno de los referentes del conjunto xeneize. En conferencia de prensa, además de sostener que le preocupan "las formas" se puso contento por como lo trató Nicolás Figal al equipo.

En la conferencia de prensa, Demichelis sostuvo que River Plate hizo un gran "primer tiempo en el que ellos no pudieron cruzar la mitad de campo. En el segundo fuimos más precavidos porque teníamos varios amonestados. La victoria llegó en el minutos final y agradezco a la gente que llenó el Monumental". Con respecto a su contrincante, el entrenador de River habló del jugador de Boca, Nicolás Figal, que en la semana había dicho que Boca iba a ir "al gallinero". En ese sentido, Demichelis se mostró contento porque "no fue una chicana sino respeto. No dijo que venían a ganar al 'gallinero', uno de los mejores estadios del mundo, sino que lo que dijo fue que venían a hacer un buen partido, y así lo interpreto".

Con respecto al triunfo, aseguro: "Pero este triunfo es para la gente que vino hoy y está en cualquier parte del mundo, y para mi familia. Lo viví con tranquilidad porque vi armonía en los jugadores, con sed de revancha. Era el mejor rival después del 5-1, y nos estimuló muchísimo". "Porque ganar el clásico lo firmó como sea. Igual me preocupan las formas. Seguro los hinchas lo firman a este triunfo y el entrenador acompaña. Veía que se iba el tiempo y no quería el empate