Higuaín rompió el silencio y reveló el verdadero motivo por el que no volvió a River: "Un burro"

Gonzalo Higuaín habló sobre su decisión de no volver a River Plate a lo largo de su carrera y lo hizo con una impactante revelación.

Gonzalo "Pipita" Higuaín reveló el verdadero motivo por el que no regresó a River Plate a lo largo de su carrera. El exhombre de la Selección dio detalles de su contundente decisión con respecto a una vuelta que los hinchas "Millonarios" esperaban después de varios años. Sin embargo, el delantero nacido en Francia continuó en Europa y colgó los botines tras su paso por el Inter Miami de Estados Unidos.

En una entrevista con Fernando Signorini y Pablo Pécora, el exatacante del Real Madrid, Nápoli, Juventus, Milan y Chelsea dejó en claro la razón principal por la que no vistió la "Banda" roja como sí lo hizo entre 2004 y 2006. Es que en Núñez, el exfutbolista convirtió 15 goles en 41 partidos oficiales y su buen nivel derivó en su salida al "Merengue". Años después de aquel traspaso, Higuaín rompió el silencio y no se guardó nada.

Con respecto a un regreso al "Millonario" que jamás sucedió, el exgoleador se sinceró: "Me hubiese encantado volver a River, pero no quería que a mi hija en la escuela le dijeran 'che, tu papá es un burro'". Por último, aclaró que anhela que la pequeña Alma, nacida en 2020, "crezca en un ambiente sano y bueno".

Higuaín, mundialista en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 (subcampeón) y Rusia 2018, abandonó el fútbol como el quinto mayor goleador del seleccionado argentino con 32 goles en 66 partidos, marca que comparte con Diego Maradona y solo fue superada por Lionel Messi (103), Gabriel Batistuta (54), Sergio Agüero (42) y Hernán Crespo (35). Su paso por la "Albiceleste" registró además la disputa de tres Copa América (2011, 2015 y 2016), las dos últimas como protagonista de la final que su equipo, en ambos casos, perdió por penales ante Chile en Santiago y Nueva Jersey, Estados Unidos.

El calvario de Higuaín tras el Mundial de Brasil 2014

Sin filtro, "El Pipita" admitió que la caída en el estadio Maracaná de Río de Janeiro resultó una bisagra en su trayectoria profesional. "Después del Mundial 2014 entré en una depresión muy fuerte y me apoyé en el mejor deportista de la historia: Michael Jordan. Si él fracasó, ¿cómo no voy a fracasar yo?", reflexionó el ex Real Madrid en una entrevista con Fernando Signorini (preparador físico) y Pablo Pécora (psicólogo de alto rendimiento).

A puro elogio con uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos, el exatacante insistió: "Me apoyé en sus frases y eso me hizo salir adelante. A los dos años hago el récord de goles en Italia y a los tres años me venden por 90 millones (de euros) a la Juventus". Furioso con sus críticos eternos, sostuvo que su carrera deportiva "habla por sí sola".

Los números de Gonzalo Higuaín en River

41 partidos oficiales entre 2004 y 2007.

15 goles.

Las estadísticas de Gonzalo Higuaín en la Selección Argentina