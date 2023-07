Ganó seis títulos en Boca, es figura y Almirón lo borró de los concentrados

Jorge Almirón tomó una drástica decisión con un futbolista que es figura en Boca Juniors de cara al partido contra Sarmiento de Junín por la Liga Profesional de Fútbol.

Una de las figuras de Boca Juniors no estará contra Sarmiento de Junín en el duelo por la Liga Profesional de Fútbol por decisión de Jorge Almirón. El futbolista que ganó seis títulos locales en la institución será una de las bajas del plantel para este compromiso en el que el "Xeneize" buscará una nueva victoria tras la goleada recibida a manos de Godoy Cruz. Claro que, el DT no tendrá en cuenta a uno de sus mejores jugadores.

Si bien no está en su mejor nivel, no es el motivo principal por el que el entrenador "Azul y Oro" no convocó a Darío Benedetto. El "Pipa" arrastra una lesión desde hace semanas y esto lo alejó del verde césped. Con los cotejos que Boca tendrá por delante en el certamen y luego en la Copa Libertadores desde agosto, el delantero puede ser una pieza fundamental, por lo que la prioridad fue cuidarlo para los partidos venideros.

La tendinitis en la rodilla lo tuvo a maltraer en el último tiempo y Benedetto no está en la lista de Almirón para medirse ante Sarmiento. Para colmo, no es la única baja en el equipo ya que recientemente se confirmó la nueva lesión de Marcos Rojo que lo tendrá poco menos de un mes inactivo. La buena noticia es que el joven Luis Vázquez convirtió dos goles ante Monagas de Venezuela en el torneo continental y tiene serias chances de estar ante el "Verde".

Con respecto a los títulos que el "Pipa", con 67 goles y 15 asistencias en 135 partidos, cosechó desde su llegada a Boca Juniors, fueron todos a nivel local

Primera División (2016/2017)

Superliga Argentina (2017/2018)

Supercopa Argentina (2018/2019)

Copa Diego Armando Maradona (2021/2022)

Liga Profesional de Fútbol (2022)

Supercopa Argentina (2021/2022)

Preocupación en Boca: una estrella del plantel se volvió a lesionar y no jugará contra Sarmiento

Una estrella del plantel de Boca Juniors sufrió una lesión y no estará contra Sarmiento de Junín por la fecha n°22 de la Liga Profesional de Fútbol. Si bien todo indicaba que reaparecería en la Primera en el duelo ante Monagas de Venezuela por la Copa Libertadores, el jugador se perdió este compromiso y horas después se confirmó la peor noticia. Sin dudas, esto preocupa a Jorge Almirón de cara a lo que se viene por la importancia que tiene dentro del equipo.

Se trata de Marcos Rojo, quien tuvo una dolencia y será baja por 20 o 25 días. El capitán del "Xeneize" superó anteriormente una rotura de ligamentos y otro problema muscular que lo tuvo a maltraer luego de jugar en la Reserva, pero estará otra vez afuera del verde césped. De esta manera, se perderá las últimas fechas del campeonato y estará en duda para afrontar los octavos de final del certamen continental.