Gallardo se va de River: la machista comparación de un periodista deportivo contra Alina Moine

Un periodista deportivo realizó una comparación machista en sus redes sociales tras la inesperada decisión de Marcelo Gallardo de dejar River Plate en diciembre.

Un periodista de TyC Sports realizó una comparación machista sobre Alina Moine horas después de la decisión de Marcelo Gallardo de dejar River Plate. Sin dudas, la noticia de la salida del "Muñeco" del "Millonario" fue un fuerte golpe para los hinchas del "Millonario" que esperaban que se quede un año más. El panelista de la señal televisiva sacó provecho de esta situación y, de manera insólita, lanzó un polémico tweet en el que comparó a la conductora con Yoko Ono.

Si bien no sumó más que las fotos a la publicación, Pablo Glait dejó en claro qué quiso decir en esta situación. Sin tener ningún tipo de filtro, culpó directamente a Alina de la "separación" de Gallardo del elenco de Núñez, tal como -según trascendió- "sucedió" con la artista japonesa en la época de The Beatles mientras salía con John Lennon. Lejos de opinar sobre la relación entre el técnico y la periodista, el integrante del ciclo Presión Alta derrapó.

El ciclo de Marcelo Gallardo llegó a su fin tras ocho años y medio cargados de éxitos y las razones se desconocen hasta el momento. Muchas de ellas se atribuyen a posibles diferencias con la dirigencia o al desgaste propio del tiempo al frente del equipo. Por supuesto que, no está confirmado ni es preciso que su decisión sea por los motivos mencionados, como tampoco a su relación con Alina Moine. Por otro lado, todavía no se sabe qué hará el "Muñeco" una vez que finalice el 2022.

Con respecto a Yoko Ono y John Lennon, la idea de la culpa de la artista japonesa prevaleció a lo largo del tiempo. Se escribieron miles de artículos en los periódicos, blogs, sitios web, foros de debate y hasta se filmaron decenas de películas y documentales. Sin embargo, más de medio siglo después, un documental le puso claridad al asunto que tiene como protagonistas a los miembros del grupo.

La importancia del documental "Get Back" para desmitificar la idea de que Yoko Ono fue la culpable de la ruptura de The Beatles

El documental "Get Back", que fue lanzado en la plataforma de Disney+ en noviembre de 2021 y reúne más de siete horas de grabaciones originales con charlas, anécdotas, peleas, discusiones y momentos divertidos de The Beatles, le puso claro sobre lo oscuro a este asunto colmado de teorías machistas y conspirativas para tratar de justificar la inesperada ruptura de la banda británica en 1970. Uno de los puntos que muestra claramente en el documental es que Yoko no se metía "de prepo" a las salas de ensayo sino que era invitada por el propio John a las grabaciones y, en consecuencia, el resto de los miembros lo aceptaban.

De hecho, otras parejas también presenciaban algunos de los ensayos (se la puede ver a Linda, esposa de Paul), con la diferencia de que quizás no tenían tanto protagonismo frente a las cámaras o no se mostraban cerca de los instrumentos. Y ni siquiera hacía un solo comentario o interfería en las formas, modos o notas musicales cuando tocaban. Lo cierto es que, de una u otra forma, la bronca por parte de la prensa y los fans era que una mujer tuviera protagonismo en aquellas escenas de ensayos. Y en verdad, la banda era la que le había abierto las puertas...