Gabriel Milito y su divertido cruce viral con un hincha de Argentinos: "¿A quién?"

El divertido video viral del cruce de Gabriel Milito con un hincha de Argentinos Juniors en pleno partido contra Unión en La Paternal. Qué pasó.

Una de las perlitas que dejó la fecha 13 del fútbol argentino en la Liga Profesional 2022 fue el divertido cruce viral de Gabriel Milito con un hincha de Argentinos Juniors, el equipo al que él dirige. El partido contra Unión de Santa Fe terminó con la victoria por 2-0 del "Bicho" con los goles de Gabriel Ávalos.

Más allá del desarrollo y del resultado en sí, una de las situaciones más curiosas que dejó el encuentro fue el particular intercambio entre "Gabi" y un fanático en pleno encuentro, que fue captado por las cámaras de la televisión. Luego del mismo, los dos protagonistas se expresaron al respecto.

Qué pasó entre Gabriel Milito y el hincha de Argentinos vs. Unión

Cuando el local ya ganaba por 1-0 en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal (Ciudad de Buenos Aires), la visita iba con todo en busca del empate en el segundo tiempo. Ante el temor de que llegara el 1-1 en cualquier momento, un seguidor del "Tifón" le gritó desde la platea baja que pusiera "a un volante" para equilibrar las acciones.

Sin embargo, el entrenador no dejó pasar desapercibido el pedido, como suele ocurrir, sino todo lo contrario: se dio vuelta y le empezó a gritar a la distancia. El programa Paso a Paso (TyC Sports) publicó lo que "Gabi" Milito le preguntó: "¿A quién, a quién? ¡No, quiero que me digas! ¿A quién? ¡No, decime vos! ¿A él? Listo, ahora lo pongo".

Qué dijeron Gabi Milito y el hincha de Argentinos sobre el cruce

Feliz por los tres puntos conseguidos y mucho más relajado una vez culminado el encuentro, el DT del "Bicho" destacó en la conferencia de prensa: "Estamos en democracia, libertad total... Me reclamaba que pusiera a un volante, me di vuelta y dije ´perfecto, coincido, pero ¿a quién?´". "Así todos nos sentimos protagonistas y participamos de la construcción del juego", bromeó el ídolo de Independiente.

Gaby Milito aclaró lo sucedido con el hincha de Argentinos Juniors.

"No me dio el nombre, ´un volante´ me dijo. Sí, ya sé, pero ¿a quién?", insistió el exjugador de la Selección Argentina. Igualmente, aclaró que "a veces, esa decisión lleva uno o dos minutos, pero la gente quiere ya, ya, ya... Uff, ¡pará!". "Te lo voy a poner el volante", sonrió el estratega. No obstante, al final no incluyó a ningún mediocampista: optó por los delanteros Nicolás Reniero y Gastón Verón, aunque "El Príncipe" terminó en el medio y esa idea funcionó porque a los pocos minutos llegó el 2-0 de Ávalos.

"Pusimos de volante a ´Nico´ Reniero", admitió el exfutbolista. "¿Y le gustó el cambio?", le consultó uno de los comunicadores. "No me puteó... Así que por ahí le gustó, no sé, pero putear no me puteó", concluyó Milito ante las risas de los presentes.

El hincha de Argentinos que tuvo el cruce con Milito.

Por su parte, el hincha de Argentinos Juniors dialogó con Fútbol 1 (ESPN) sobre la insólita situación vivida y repasó que su pedido fue porque "Unión había metido dos cambios con cuatro delanteros" y opinó: "En la mitad de la cancha no parábamos a nadie". "¡Meté a alguno en la mitad de la cancha! ¡No sé, a (Mariano) Bittolo, a alguien! De hecho, después metió a Alan (Rodríguez)", sentenció el fanático.