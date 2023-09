Fue verdugo de Boca en el Superclásico con River y jugará el Regional Amateur

Un futbolista con pasado en River Plate, que fue verdugo de Boca Juniors en el Superclásico, firmó con un equipo que se desempeña en el Regional Amateur de nuestro país.

Varios años después de su retiro del profesionalismo un exjugador de River Plate que fue verdugo de Boca Juniors en el Superclásico confirmó que jugará en un equipo del Regional Amateur del fútbol argentino. El atacante tuvo dos etapas en el elenco "Millonario" y muchos hinchas lo consideran un ídolo por sus logros en la institución de Núñez. Por este motivo, la noticia sobre su nuevo destino en el deporte sorprendió a más de uno.

Se trata de Rodrigo Mora, el delantero que vistió la "Banda" y ganó en dos ocasiones la Copa Libertadores de América (2015 y 2018) de la mano de Marcelo Gallardo. Al margen de que colgó los botines joven, el uruguayo regresará al verde césped para hacer lo que mejor sabe. El Club Alas Argentinas de Bariloche será el equipo que contará con él en la temporada y desde las redes sociales anunciaron su arribo. Será el octavo club en la carrera de "Morita" y el segundo en nuestro país.

El elenco en donde se desempeñará milita en la cuarta división y tendrán como máximo objetivo el ascenso al Federal A. El torneo comenzará el próximo 28 de octubre y el futbolista se sumará a los entrenamientos junto a sus compañeros y el cuerpo técnico. El posteo en el que el Alas Argentinas le dio la bienvenida se llenó de likes rápidamente y de comentarios por parte de los fanáticos. De hecho, el propio atacante también participó y se mostró feliz por su paso al conjunto amateur.

En cuanto a sus números con la camiseta de River, Rodrigo Mora jugó un total de 184 partidos en los que convirtió 41 tantos y dio 22 asistencias. En sus dos etapas cosechó 9 títulos entre los que se destacan las dos Libertadores y la Sudamericana del 2014. Por supuesto, lo que más recuerdan los hinchas son sus goles y, principalmente, los marcados ante el rival de toda la vida.

El polémico comentario del Chavo Fucks contra una joven estrella de River

River Plate y la Universidad Católica de Chile jugaron un partido amistoso durante la fecha FIFA en el que el "Millonario" se impuso por 1 a 0 con gol de Esequiel Barco. Diego "Chavo" Fucks participó de una de las transmisiones oficiales y lanzó un polémico comentario contra uno de los futbolistas surgidos de inferiores del elenco que dirige Martín Demichelis. Esta crítica generó que muchos hinchas de la "Banda" repudien sus palabras en las redes sociales.

A mí el 'Diablito' Echeverri me parece un buen jugador, pero que está en una etapa muy de formación. Todavía está medio verde para comer la fruta. Hay que dejarlo un poco más en el árbol para llevarlo de a poquito. Me parece que tiene características muy interesantes que si van en la dirección que parece que van, a River le puede dar satisfacciones muy importantes. No todavía. Un partido amistoso como el de hoy le puede servir para tener minutos y que se vaya acostumbrando", soltó Fucks con respecto al juvenil del "Millonario".