Fue campeón en Boca, brilló en Europa y tuvo una etapa oscura: "Vicios"

Un exjugador del "Xeneize" decidió contar los momentos duros que vivió en su etapa como futbolista en redes sociales.

Muchos hinchas quizá no tengan un gran recuerdo, pero el exjugador Fredy Guarín tuvo un paso por Boca Juniors en el que hasta llegó a consagrarse campeón. Ya retirado de la actividad profesional, el colombiano que brilló en Europa y participó del seleccionado de su país publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales y confesó que, durante su carrera, fue "un hombre lleno de vicios" pero que logró perdonarse con el paso del tiempo.

Guarín, que decidió alejarse del fútbol en 2021 tras su paso por Millonarios de su país, decidió contarle al público en su perfil de Instagram la dura etapa que vivió mientras fue jugador profesional a través de un impactante posteo. "Hoy quiero mostrarme así tal cual como soy a corazón abierto, esto no lo hago para generar lástima ni ganar seguidores. Lo hago con la intención de que le sirva al menos a una persona", comienza su escrito. Y luego, detalla: "De un tiempo para acá mi vida está cambiando enormemente. Estas lágrimas que ven en la foto son de un hombre lleno de vicios, errores, pecados y muchas cosas mas”.

El exvolante, que se consagró con el "Xeneize" en el Torneo Clausura 2006 de la mano de Alfio "Coco" Basile, tras haber llegado un año antes en condición de préstamo del Atlético Huila, continuó su fuerte relato. "Mi gente, estamos a tiempo de abrirle la puerta a papito Dios y dejar que sea él quien guíe nuestra alma y corazón. Dios ya me perdonó y yo me perdoné. Si alguien está en desacuerdo con esta publicación, te entiendo. No dejen de soñar, que el perdón sea con amor y guiado por Dios nuestro señor. Dios les bendiga hoy y siempre mucho ánimo y fortaleza. Nunca es tarde”, cierra.

Luego de mostrarse con su emoción a flor de piel, dicha publicación se viralizó al instante en la red social y el ex-Onter de Italia recibió el apoyo de miles de personas, entre ellos Juan Fernando Quintero, quien le comentó "Grande" junto al emoji del corazón. Es que el jugador de River Plate, según se supo, decidió que Guarín sea el padrino de una de sus hijas. Otros compatriotas y futbolistas que interactuaron en la publicación con mucho afecto fueron Juan Camilo Zúñiga y Wilson Morelo.

El antecedente violento de Fredy Guarín con su padre

En abril de 2021, el exmediocampista de Porto y Shangai Shenhua pasó por una situación doméstica violenta: intentó agredir a su padre por razones desconocidas y lo definió como "la peor cagada de su vida", reconociendo su error. Más allá del hecho, meses más tarde confesó que pudo arreglar la relación con él y su madre, e incluso en 2022 publicó una foto junto a ellos.