Fue campeón con River y hoy organiza fiestas de cumpleaños: "Difícil"

Un reconocido exjugador que se consagró campeón con River protagonizó un giro inesperado en su vida y actualmente organiza fiestas para grandes y chicos. El radical cambio que vivió luego de dejar el fútbol.

Un ex jugador de River Plate, club en el que se consagró campeón en una histórica época de la institución, cambió su vida completamente y administra un salón de fiestas para grandes y chicos. Lejos de las canchas de fútbol que lo vieron brillar en el verde césped, el exfutbolista se dedica a un rubro completamente diferente y ya no piensa tanto en la pelota.

Se trata de Roberto "El Diablo" Monserrat, quien pasó por "El Millonario" y también por San Lorenzo dentro del fútbol argentino, entre otros. El hombre de 54 años, quien entre otros títulos ganó la Supercopa de 1997 de la mano de Ramón Díaz, dedica su tiempo a un trabajo que no está ligado para nada a lo que supo hacer. Luego de su retiro, en 2006, afrontó un nuevo camino.

Junto a su pareja, Monserrat tiene más de un salón de fiestas y viaja todos los días para trabajar en Santa Fe en los distintos cumpleaños que van desde los 15 años en adelante. Además, también dedica su tiempo al campo en Córdoba y juega cada tanto al fútbol. Su cable a tierra son sus labores actuales y no le va para nada mal, aunque todavía mantiene vivo su sueño de dirigir algún equipo en un futuro no muy lejano.

En los partidos que juega con sus amigos lo hace en el mediocampo, tal como la rompía en sus mejores épocas. Al margen de que hoy no esté completamente metido en el mundo del deporte, su desempeño en cada institución por la que pasó no se olvida y siempre dejó su huella. En River ganó varios títulos con el paso de los años, que se sumaron a varios ascensos y a un trofeo que alzó con la camiseta del "Ciclón".

El "Diablo" Roberto Monserrat con la camiseta de River Plate

La carrera de Roberto "Diablo" Monserrat

El debut del "Diablo" se dio en Belgrano de Córdoba en 1989 y se mantuvo allí hasta 1992. En el medio subió a Primera División con el "Pirata" en 1991 y un año después arribó a San Lorenzo, donde obtuvo el Clausura 1995. En 1996 se calzó la casaca del "Millonario" y en 1998 pasó a Colón de Santa Fe. Con los de Núñez ganó dos Torneo Apertura, un Torneo Clausura y la mencionada Supercopa Sudamericana. Luego de jugar en el "Sabalero", estuvo en Racing (1999-2000), Argentinos Juniors (2000-2001), Villa Dálmine (2001-2003), Racing de Córdoba (2003-2005) y Alumni de Villa María (2005-2006).

Qué dijo el "Diablo" Monserrat sobre su carrera lejos del fútbol

"Todos me contaban lo difícil que era dejar el fútbol. Un domingo de junio de 2007 me retiré en Alumni de Villa María. Habíamos salido campeones. Jugamos a la tarde y, a la noche, me fui al campo que tengo en Santa Fe. Me instalé ahí cinco meses seguidos, con el celular apagado y sin televisión. Sabía que ellos querían que siguiera jugando, entonces así nadie pudo ubicarme", destacó "El Diablo", en una entrevista con La Nación en 2015. Y agregó: "El domingo a las 5 de la tarde fuimos campeones y a las 12 de la noche ya estaba durmiendo en el campo. Había jugado 20 años y no iba a ser fácil dejar de un día para el otro. No entrenarme más, no ver a los hinchas, no ira a la cancha. El campo me hizo muy bien".

Con su vida dedicada a los cumpleaños y al campo, Monserrat también definió cómo es su trabajo y lo que comparte junto a su compañera de vida: "Voy todos los días, tenés que estar. Mi señora organiza y tenemos coordinadoras. Gracias a Dios hay cumpleaños todos los días". Acerca de cómo resultó dicho negocio, señaló: "Ya me conocen en el rubro porque estoy hace 4 años, me va muy bien por suerte. Están buen puestos y la gente sabe lo que hacemos".