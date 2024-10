Fernando Gago no lo descarta: qué tiene que hacer Medina para volver a jugar en Boca

La salida de Medina todavía no está arreglada.

Luego del debut con derrota ante Tigre, Fernando Gago sufrió el desplante de Cristian Medina a horas del encuentro con Gimnasia y Esgrima La Plata por la Copa Argentina y ya con el plantel en Rosario. El volante le había pedido no jugar por miedo a que su pase al Fenerbahce se caiga y el entrenador le cumplió el deseo, pero no volvió a tenerlo en cuenta para los partidos posteriores debido a su falta de compromiso con Boca.

De ahí que el volante no haya estado presente este fin de semana pasado en el cruce con Deportivo Riestra en La Bombonera, que terminó con un gol por lado y una sensación de que el mediocampo de Boca no termina de funcionar. Se trata de una falencia importante para la idea de juego que tiene Fernando Gago, quien deberá tratar de imprimir su impronta en los jugadores que tiene disponibles, motivo por el cual no puede descartar del todo tener que llamar a Cristian Medina en algún momento.

Así lo mencionó el periodista Leandro Aguilera de TyC Sports, que afirmó que todo “ahora depende de Medina”. Si bien el mediocampista se disculpó por el planteo –que habría sido idea de su equipo de representantes para acelerar su salida al fútbol europeo–, ahora entrena aparte y no es tenido en cuenta por Fernando Gago, que no volverá a convocarlo si no lo ve completamente comprometido con el “Xeneize”.

“Si lo ve con ganas, comprometido, puede ser convocado. Medina arrancó menos diez con Gago. No era el momento para ese pedido y por eso no lo convocó al partido siguiente”, mencionó el periodista. Claro que no se trata de buscar que el jugador quiera dar marcha atrás con su idea de irse al Viejo Continente, sino de que pueda aportar a Boca hasta que llegue el momento de su partida, sobre todo en la delicada etapa que atraviesa el club con respecto a la clasificación a la Copa Libertadores 2025 por la Tabla Anual.

Fernando Gago puso en marcha su nuevo plan

La llegada de Fernando Gago se dio en un contexto complicado para Boca, con un plantel sin confianza y resultados que no acompañaron, sin mencionar que los objetivos planteados al principio de la temporada no se han cumplido de momento. Por eso, el DT tiene mucho trabajo por delante para levantar la imagen del club y volver a generar ese vínculo aparentemente perdido con el hincha.

Para todo esto, Fernando Gago ha comenzado a realizar una serie de cambios en las dietas de los jugadores, pero también en los entrenamientos. De hecho, este miércoles incorporó la división del plantel para trabajar aspectos defensivos con la última línea y los ofensivos con el mediocampo y el ataque, de manera tal de tener más seguridad en el fondo y aumentar la efectividad frente al arco rival.