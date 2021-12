Falcioni se despidió de Independiente con una emotiva publicación: "Momentos difíciles"

Julio César Falcioni se expresó en las redes luego de su salida de Independiente con un triste mensaje agradeciendo a sus allegados.

Julio César Falcioni no continuará como técnico de Independiente. El club lo hizo oficial a través de sus redes sociales y el "Emperador", a quien los resultados no acompañaron demasiado, expuso un triste comunicado de despedida. Aunque sí logró la clasificación del equipo a la próxima Copa Sudamericana, algunos dirigentes del "Rojo" querían un cambio de aire y ahora esperan por Eduardo Domínguez tras su salida de Colón.

En lo que fue su segundo ciclo como DT en la institución, Falcioni atravesó dos momentos difíciles. Su covid positivo y el fallecimiento de su esposa sin dudas que lo afectaron y mucho, pero continuó. Esto se sumó a los problemas políticos y deportivos del elenco de Avellaneda, con lo que también tuvo que lidiar para sacar al equipo adelante. Lo logró, y aunque varios deseaban que se quede, esto no sucedió.

"Mi agradecimiento a los jugadores, a mi cuerpo técnico, a cada uno de los empleados del club y a los hinchas que apoyaron aún en momentos difíciles para mí y mi familia. Feliz 2022 para todos!!!", escribió el ahora extécnico de Independiente. La publicación en su cuenta de Instagram, @JulioFalcioniDT, superó los 7.500 likes y los 800 comentarios por parte de sus seguidores.

Por su parte, el club anunció que Falcioni no continuaría en el cargo y sus planes en el futuro inmediato sin una palabra de despedida al DT: "El Club Atlético Independiente informa que no se renovará el contrato del entrenador Julio César Falcioni, pronto a vencer el 31/12/2021. La Comisión Directiva y el Asesor Deportivo Daniel Montenegro se encuentran trabajando en la contratación del próximo director técnico".

Minutos después, ante las críticas por parte de la gente al CM por la frialdad a la hora de comunicar la salida del "Emperador", escribieron: "Gracias por tu profesionalismo adentro y afuera de la cancha, @JulioFalcioniDT. Todo Independiente te desea lo mejor para lo que viene". Claro que esto no arregla nada, pero al menos, un entrenador tan importante dentro del fútbol argentino tuvo su merecido reconocimiento.

Se cumplió lo que pretendía el asesor deportivo

Daniel "Rolfi" Montenegro mostró en reiteradas ocasiones su postura de que Julio Falcioni no siguiera al frente del equipo. Al extécnico de Boca Juniors le molestó la situación y que a su vez, el exjugador se contacte con Eduardo Domínguez para definir al futuro DT. Este último fue muy claro y le avisó que no entraría en ninguna tratativa hasta tanto no esté resuelto el tema del actual cuerpo técnico.

Dirigió 50 partidos en esta etapa, de los cuales ganó 21, empató 14 y perdió 15. Esto le alcanzó para meterse entre los clasificados para la Copa Sudamericana del 2022 y a su vez, pelear hasta las últimas fechas para entrar a la Libertadores. Quedó a tres puntos de Estudiantes de La Plata y no logró el objetivo. Igualmente completó un torneo muy positivo teniendo en cuenta las temporadas anteriores de Independiente.