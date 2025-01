En el fútbol con los millones no alcanza

Platense y Argentinos Juniors gastaron algo menos de cinco millones de dólares para reforzarse, la décima parte de lo que invirtieron River y Boca. La proporción se multiplica si hablamos de patrocinadores, atención mediática, hinchas, lo que fuere. Sin embargo, River solo pudo empatarle el sábado a Platense a tres minutos del final del partido. Y Argentinos se plantó el domingo en la Bombonera y le dio un baile a Boca en el primer tiempo, sin gol, es cierto, pero con un dominio de campo y pelota que, por momentos, dio algo de vergüenza ajena. El fútbol, a contramano del mundo, es de los pocos escenarios que sigue permitiendo que el más débil pueda ganarle o arruinarle la fiesta al más poderoso. Será por eso que, pese a todo, sigue siendo el deporte más popular y fascinante de todos.

En una primera fecha de 15 partidos y 31 goles, solo hubo tres empates, algo inusual. Dos de ellos, los de River y Boca. Los que debían deslumbrar fueron las mayores decepciones.

La ley del más grande. Según donde sople el viento, sus errores se justifican o se agrandan mucho más que los de cualquier otro equipo. Con razón, algunos pocos advertían que no debía esperarse mucho en un primer partido cuando algunos refuerzos salieron a la cancha casi apenas después de bajarse del avión. ¿Pero sabemos las viscisitudes que atravesaron Platense y Argentinos antes del debut? ¿Sus fichajes modestos y de jugadores desconocidos? ¿No jugaban también ellos acaso una primera fecha?

Podría decirse que River sufrió más porque estuvo a minutos de la derrota. Pero fue visitante en una cancha difícil y, si bien provocó poco peligro real, dominó de modo abrumador a Platense. Obligado, claro, porque debió remontar el gol inicial de Ignacio Vázquez, zaguero de 27 años de Platense, ex jugador de All Boys en la Primera B Metropolitana, Belgrano de Córdoba, San Luis de Quillota (segunda de Chile) y Cerro Largo (Uruguay) y de sueldo infinitamente inferior al de cualquiera de los fichajes del River que armó una defensa “de selección”, pero que sufrió un gol inesperado por el blooper de Franco Armani.

Boca no recibió goles, pero sufrió más que River. Fue superado en el juego y ante su propia gente, que dejó la Bombonera resignada porque el equipo hasta careció de personalidad al menos para arrinconar a Argentinos en los últimos minutos. La lección de mejor fútbol la sufrió ante todo su DT, Fernando Gago. No había derecho a la sorpresa. Su colega Nicolás Diez se formó como DT trabajando con Jorge Sampaoli primero y con Sebastián Beccacece luego, es decir, técnicos que privilegian la presión alta. El doble cinco de Boca con un pibe debutante (Domenech Rey) y un español de gran trayectoria pero ya veterano (Ander Herrera) fue abrumado por los cuatro volantes de un Argentinos que recuperó y también jugó. Y que obligó a Boca a saltar líneas, con pelotazos imprecisos, y delanteros completamente desconectados, en clara inferioridad numérica. Los refuerzos son de jerarquía. Boca y River seguramente crecerán. Se reforzaron para competir en el Mundial de Clubes y para ganar la Libertadores. Pero este fin de semana no pudieron hacerlo siquiera en el torneo local