El terrible dato de River que pone en vilo a Demichelis

Más allá de ser primero, hay un dato que preocupa a Martín Demichelis y tiene que ver con las últimas actuaciones del Millonario.

Si bien River es el puntero del campeonato y el conjunto que dirige Martín Demichelis ganó el último clásico ante Boca Juniors, lo cierto es que hay un dato que llama la atención y aparece como una preocupación clara para el entrenador que dirige a River Plate. El mismo tiene que ver con la situación a lo largo del campeonato.

En principio, vale decir, que River es el cómodo líder del torneo argentino pero en el horizonte aparece una situación que es llamativo y que tiene que ver con los últimos partidos que jugó el conjunto Millonario. Estos números, más allá de todo, preocupan a Martín Demichelis y a los hinchas de River porque lo cierto es que hay una estadística que preocupa a los simpatizantes.

Después de la derrota 1-2 ante Talleres de Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes, la estadística marca que River solo ganó un partido de los últimos cuatro que disputó y lo hizo a través del punto de penal sobre el final del partido. Ese encuentro, además, -si bien es claro que fue un superclásico- lo cierto es que es un equipo que está a 16 puntos de ventaja. Es decir, en los últimos cuatro partidos, el conjunto que dirige Martín Demichelis solo ganó uno, con un penal y sobre el final del encuentro.

Demichelis reveló en ESPN la crisis de su hijo Bastian: "Se largó a llorar"

Durante su visita al programa F90, conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo, el técnico se refirió a su hijo mayor de 13 años, que juega en las divisiones inferiores del club: "Le pregunto si se divirtió. Porque un día llegó y se largó a llorar. Le digo: ´¿Qué pasó?´. ´No, nada...´. ´No, contame´. Bueno, ese día no se lo pude sacar", comenzó.

"Al otro día le pasó lo mismo, le digo: ´¿Qué está pasando?´. Y me dijo ´tengo miedo a equivocarme´. ¡No, pará! Ahí estamos mal. Porque de verdad, si no te vas a divertir con 13 años estamos equivocados...", se descargó el exdefensor. "Sé que se viralizó un mensaje mío que escribí en un grupo de padres porque a otro compañerito, que habían perdido el clásico por un error suyo de central, le pasó lo mismo: un sentido de culpa muy grande", profundizó.

Allí fue cuando el ex Manchester City dejó un mensaje claro: "Entonces dije no, a todos los papás les digo que nosotros estamos para disfrutar de la evolución de los chicos y simplemente el acompañamiento. No exijamos un rendimiento a esas edades". "Yo me hice jugador profesional porque amaba estar con la pelota, no porque teníamos que rendirle cuentas a un entrenador. Claro que todos queremos ganar, pero siendo un niño te tenés que divertir", sentenció.