La cargada de la mano derecha de Chiqui Tapia a Talleres por perder el campeonato.

El socio principal y mano derecha de Claudio "Chiqui" Tapia en la AFA, Pablo Toviggino, cargó a Talleres de Córdoba porque no pudo salir campeón de la Liga Profesional 2024. El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino cruzó a "La T" por la derrota frente a Newell´s por 3-1 como local, aunque igualmente la victoria no le hubiera alcanzado para coronarse porque Vélez derrotó por 2-0 a Huracán.

Por supuesto, el tuit del dirigente rosarino tiene un trasfondo que viene de larga data: Andrés Fassi, el mandamás de Talleres, es el principal impulsor de las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas) junto a Javier Milei, el presidente de la Nación. Incluso, ambos tienen una foto juntos y se reunieron luego de la conferencia de prensa explosiva de Fassi contra el "Chiqui". En contraste con ello, Toviggino y Tapia siempre defendieron las asociaciones civiles sin fines de lucro.

La cargada de Toviggino a Talleres por perder el campeonato.

La burla de Toviggino vs. Talleres de Córdoba por haber perdido la Liga Profesional 2024: "Fuero por fuero"

Mediante el perfil oficial de X (ex Twitter), el tesorero de la AFA disparó munición gruesa: "Qué alegría!! Pero qué alegría. Vinieron mis familiares y amigos de Ciudad Gótica. Todos para festejar!!". "En la cena, fideos t . . . . . . . . s (tallarines, apodo de la institución cordobesa)!! Mejor no digo nada que se enojan!! Qué año, qué año!! Plagado de triunfos una y otra vez, fuero por fuero, torneo por torneo!!", concluyó junto al video de una persona disfrazada de Batman descorchando un champagne para brindar, al grito de "¡viva Perón, viva Perón!".

Fassi, un gran impulsor de las SAD junto a Javier Milei.

Los palazos de Fassi a Chiqui Tapia que desataron la respuesta de Toviggino: "No juegues con Talleres"

A comienzos de septiembre del 2024, luego de que Talleres fuera eliminado por Boca con polémica en la Copa Argentina, el mandamás del club cordobés disparó munición gruesa contra su par de la AFA en la conferencia de prensa: "Chiqui Tapia, te vengo pidiendo hace más de año y medio a juntarnos. Me fui un domingo y no me recibiste. Tampoco me recibiste ni el lunes ni el martes. Y el miercóles me tuve que volver a Córdoba. No solo no me recibiste, sino que reiteradamente perjudicás a una institución que merece respeto, que no tiene por qué sufrir ningúin tipo de situación. Chiqui, no juegues con Talleres". Pocos días antes de reunirse con el jefe de Estado, el empresario insistió: "No somos campeones del mundo en Qatar ni bicampeones de América gracias a la gestión del fútbol argentino. Eso es gracias a que somos un país exportador y a que el país sigue sacando jugadores que se potencian en Europa. Todos los jugadores y un enorme cuerpo técnico, que ha surgido de la estructura y ha vivido alrededor de selecciones nacionales. Gracias a ellos".

"Tenemos una AFA enriquecida y clubes empobrecidos. Incluso, a los clubes se les quita un 20% para darle a la AFA. No nos olvidemos que tenemos la oportunidad histórica de hacer una liga competitiva. No existe en el mundo un campeonato de Primera de 30 equipos y un ascenso de 38 equipos", insistió Fassi. Y finallmente redobló la apuesta contra Tapia: "No tengas miedo, que no voy a ser el presidente de la AFA... Andrés (Merlos, el árbitro ante Boca) hace tres años que nos viene perjudicando...".