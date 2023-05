El representante de Armani rompió el silencio sobre el futuro del arquero en River: "Él sabe"

Martín Aráoz, representante de Franco Armani, rompió el silencio y dio detalles del futuro del arquero de River Plate luego de los errores en los últimos partidos del elenco "Millonario".

Luego de los errores cometidos por Franco Armani en los últimos partidos con la camiseta de River Plate, su representante rompió el silencio y habló del futuro del arquero. Esto se sumó a los mensajes de la esposa del hombre nacido en Casilda (Santa Fe) en las redes sociales, que despertaron la ilusión de los hinchas de Atlético Nacional por un posible regreso.

A pesar de lo ocurrido el pasado lunes 29 de mayo en el duelo ante Vélez Sarsfield, Martín Aráoz respaldó al guardameta que levantó 7 títulos con el buzo del "Millonario". Si bien no se sabe qué sucederá con él una vez que finalice su contrato con la institución -el 31 de diciembre del 2024-, el agente de futbolista dejó en claro lo que piensa. Por supuesto, todo dependerá de la decisión del propio portero y su familia en los meses venideros.

"Nadie mejor que él, con la autocrítica que tiene, sabe lo que tiene que hacer y lo que no, si anduvo bien o mal. Es su primer crítico. Hace ocho meses tuvo ocho vallas invictas, pero esto pasa en el fútbol. River tiene tanta competencia que todos los días estamos hablando del rendimiento. No considero que sea nada grave esta rachita que se dio, habrá más buenas que malas", sostuvo Aráoz en diálogo con D-Sports sobre el presente del campeón del mundo y su futuro en el fútbol.

Además, el mánager opinó sobre los tweets de Daniela Rendón, esposa de Armani, quien contestó ante las consultas de una posible vuelta al club colombiano donde el "Pulpo" es ídolo. "No corresponde hablar de eso ahora", lanzó el agente de manera contundente con respecto a este tema. Cabe destacar que el error en el gol de Francisco Ortega ante Vélez fue el detonante por el que muchos criticaron al arquero que también sufrió algo similar en la Copa Libertadores ante Sporting Cristal en Perú.

El Pollo Vignolo dijo lo que todos pensaban de Armani tras el error ante Vélez

Sebastián Vignolo realizó su clásico editorial en ESPN F90 y se refirió al error de Franco Armani en el duelo entre Vélez Sarsfield y River Plate. El periodista de la señal de Disney no dudó en opinar sobre el presente del portero, quien no tuvo una buena noche ante el "Fortín" y pasó por algo similar ante Sporting Cristal por el torneo continental. Ante esta situación, "El Pollo" aprovechó la ocasión para dejar en claro lo que piensa.

"El fútbol a veces no tiene paciencia ni memoria. A mí me enoja justamente eso. Me enoja levantarme, tener que hacer algunas cuestiones de la vida -colegios, hijo, acto- y escuchar: 'Increíble Armani' o 'Qué lo parió, Armani', yo ni lo nombraría. Porque no creo que le quepa ni siquiera una crítica, pero no porque el tipo juega sólo con el póster, porque también tiene actualidad. No sean injustos, el puesto de arquero es el más ingrato del mundo, creo por lo que uno ve desde afuera", sostuvo "El Pollo".