El presidente de Gimnasia atacó y amenazó a sus jugadores: "Que pongan Netflix y se queden en la casa"

Gabriel Pellegrino, presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata, atacó de manera insólita a sus jugadores por no concentrar en la previa al partido con Independiente. Además, apuntó contra Brahian Alemán, uno de los referentes del plantel del "Lobo".

Gabriel Pellegrino, presidente de Gimnasia, atacó a sus jugadores por no concentrar: ""Cuando pidan adelantos, el dinero no va a estar".

Gabriel Pellegrino, presidente de Gimnasia, atacó a sus jugadores por no concentrar: ""Cuando pidan adelantos, el dinero no va a estar".

Luego de la drástica decisión que tomó el plantel de Gimnasia y Esgrima de La Plata de no concentrar para el partido ante Independiente por la deuda de pagos, la disputa con la dirigencia suma un nuevo capítulo. Gabriel Pellegrino, presidente de la institución, atacó este viernes a los jugadores de manera insólita y avisó qué medida tomará de aquí en más.

Va ser difícil recomponer la relación con el plantel luego de las fuertes declaraciones de Pellegrino y el conflicto suma cada vez más tensión. En diálogo con el programa Un buen momento de Radio La Red, el mandatario del "Tripero", lejos de querer solucionar el problema, echó más leña al fuego.

Al ser consultado sobre la determinación del plantel de no concentrar por la deuda de sueldos y premios, Pellegrino no se guardó nada. "Cuando pidan adelantos, el dinero no va a estar. El grupo no tira para delante. Me da vergüenza que hagan esto por Gorosito”, sostuvo quien llegó a tener una buena relación con Diego Armando Maradona.

Pero no se quedo solo ahí y se refirió al plantel de forma irónica y despectiva. "El grupo de elite decidió no concentrar, el Dream Team que tenemos decidió no concentrar por un delay de días. Estoy muy enojado. No coincido con lo que hicieron, este no era el momento para tomar una decisión así. La deuda es de un mes y medio", comentó.

Además, el máximo dirigente del "Lobo" atacó a los jugadores al señalar que tomaron esta determinación por un tema de plata. "Si no se quieren concentrar, que no se concentren. Que pongan Netflix y se queden en la casa. Espero que mañana ganen. Evidentemente les importa más la guita que ganar mañana", detalló.

Para finalizar, Pellegrino redobló la apuesta y fue muy duro con los jugadores de Gimnasia. "Es difícil manejarse en un grupo en el que algunos toman una decisión como ésta. La verdad es que es claro que tenemos líderes negativos. Capaz no concentrando ganan, y no concentramos más. No comulgo con la idea de dejar de trabajar para reclamar. Te piden la manzanita rallada, el yogurt licuado, la bananita, el kiwi, y todo es hermoso. Pero hay un retraso de un mes y no se acuerdan de nada", sostuvo quien está al frente de su segundo mandato en el club platense.

Gabriel Pellegrino no tuvo piedad con Brahian Alemán

Pellegrino también disparó con munición gruesa contra Brahian Alemán, el referente máximo del plantel "tripero", a quien responsabiliza de la actitud que tomó el plantel. "Trajimos a Aleman con 18 kilos de más. Lo tuvimos que hacer correr como una oveja en Estancia Chica para que baje de peso. Ahí no había problemas, pero ahora sí los hay. No lo quería nadie y nos pidió un favor y lo hicimos", declaró.

Además, sostuvo que el jugador uruguayo de 32 años "estuvo seis meses para ponerse a punto y ahora no quiere concentrar” y lo criticó su postura al remarcar que "por no estar al día con los sueldos se agarra con los juveniles en la cancha".