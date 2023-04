El preocupante mensaje de Francescoli sobre dos figuras que suenan en River: "No depende"

Enzo Francescoli habló de la posible llegada de dos importantes figuras del fútbol a River Plate y dejó un mensaje que preocupa a los hinchas para el próximo mercado de pases.

Enzo Francescoli rompió el silencio y habló de dos figuras que tienen chances de llegar a River Plate en el próximo mercado de pases. El mánager del elenco "Millonario" ya piensa en el próximo semestre y trabaja sobre eso mientras la "Banda" atraviesa un gran momento como líder en la Liga Profesional y se recupera en la Copa Libertadores. El exdelantero del conjunto de Núñez lanzó un mensaje que preocupa a los hinchas para lo que se viene.

Los jugadores estrella a los que apuntó el "Príncipe" son Nicolás Otamendi y el atacante chileno Alexis Sánchez. Este último dejó su huella en la institución y los rumores sobre su regreso crecieron con el paso de las semanas. En el caso del campeón del mundo, la reciente eliminación del Benfica en los cuartos de final de la UEFA Champions League a manos del Inter puede ser determinante para su salida del elenco portugués.

"Depende mucho de los jugadores y de su familia. Lo fui y por eso lo digo con certeza, cuando un jugador toma decisiones de cambios la familia lo debe apoyar, porque es difícil tomar una decisión con el corazón de hincha y las ganas de jugar, más la familia que no quiere. Hay muchas cosas en el camino. Ojalá se pueda dar, porque tenemos las puertas abiertas, pero no depende sólo del club", soltó Francescoli en referencia al defensor de la Selección en diálogo con TNT Sports.

Por otro lado, con respecto a Alexis Sánchez, el mánager fue contundente y lanzó: "No sé por qué los medios franceses dan eso. Desmiento que hayamos tenido un preacuerdo con él". Además, el dirigente se refirió al presente del cordobés Matías Suárez y su vínculo: "Ayer escuché que no le íbamos a renovar el contrato a Matías Suárez, también lo desmiento porque sabe el cariño que tenemos con él, nosotros sabemos el esfuerzo que está haciendo y lo queremos mucho".

El mensaje del representante de Matías Suárez sobre su futuro en River

El agente de Suárez, Cristian Colazo, manifestó cómo se sintió su representado cuando las cosas no iban bien. "No lo dijo en ningún momento (sobre retirarse). Ha estado muy triste, pero no lo pensó. Siempre pensó en recuperarse y trabajar, siempre apoyado por el médico de River, los kinesiólogos, dirigentes, ex compañeros que ahora están en el cuerpo técnico, el plantel y el técnico. Se hizo querer por todo lo que hace para recuperarse", comentó en una entrevista con Sacá del Medio.

La historia de Suárez en River puede tomarse como un ejemplo de resiliencia. Tras una temporada 2022 para el olvido, en la que sólo disputó 823 minutos en 26 encuentros por la sinovitis en su rodilla derecha, el delantero se operó y comenzó una larga recuperación que hoy lo encuentra con un presente más protagonista y decisivo, algo que da mejores señales de cara al futuro en River.