El Perrito Barrios vivió un calvario e Insúa no dudó en apoyarlo con un gran gesto en San Lorenzo

Nahuel "Perrito" Barrios vive un calvarios a nivel personal y Rubén Darío Insúa tuvo un admirable gesto con él en San Lorenzo para el duelo ante Estudiantes de La Plata.

Nahuel "Perrito" Barrios vive un calvario personal mientras se desarrolla la Liga Profesional de Fútbol en la que San Lorenzo es uno de los animadores. Rubén Darío Insúa, mucho más que el DT del "Ciclón", tuvo un gesto admirable con su futbolista antes del partido ante Estudiantes de La Plata por al fecha n°21 del mencionado certamen. Minutos después, el "Gallego" lo reveló en una entrevista en la que también se refirió al nivel de su dirigido.

El dueño de la camiseta 10 de los de Boedo no atraviesa su mejor momento por la muerte de uno de sus hermanos. Sin embargo, sí tuvo lugar en el cruce ante el "Pincha" que se desarrolló en UNO por decisión del entrenador horas antes de que se lleve a cabo. Por supuesto, la familia del jugador también influyó en que sume al menos unos minutos y el estratega lo contó sin filtro en diálogo con ESPN tras el pitazo final.

"Nosotros buscamos acompañarlo. Nos enteramos que había fallecido su hermano hoy antes del mediodía. Hablamos con él, nos dijo que tenía ganas de jugar, la mamá le pidió que juegue", contó Rubén Darío Insúa con respecto a cómo definieron que el "Perrito" sea parte de los titulares contra Estudiantes. A pesar de ellos, el enganche no participó mucho del juego con sus compañeros en lo que fue un partido especial para él y que culminó 1 a 1.

Por otro lado, el "Gallego" reveló cómo estuvo Barrios antes del cotejo y cuáles fueron sus palabras para él: "Estaba un poquito caído y yo quería darle la chance que juegue. Jugó el primer tiempo y lo vamos a acompañar en este momento, mañana y pasado y ya después retomará su vida normal. Recién hablé con él, a mí me ha tocado pasarlo. Cuando tenés un ser querido enfermo gravemente a veces es preferible perderlo".

Fue figura del River de Gallardo y reveló el calvario que vivió en en club

Luego de un frustrado paso por el River Plate de Marcelo Gallardo, un futbolista reveló el calvario que vivió mientras vestía los colores del elenco "Millonario". Si bien llegó al club con muchas expectativas y siendo fanático, las lesiones lo tuvieron a maltraer por varios meses y esto impidió que tenga un lugar entre los titulares. Hoy, jugando en un club del ascenso del fútbol argentino, el atacante dio detalles del mal momento que atravesó en Núñez.

Se trata de Marcelo Larrondo, quien a sus 34 años se desempeña en Deportivo Maipú de Mendoza y no dudó a la hora de hablar de su estadía en la "Banda". Si bien el "Muñeco" le dio minutos de juego desde su arribo, las dolencias que lo afectaron fueron más fuertes y lo privaron de ser figura. En diálogo con D Sports, el delantero con pasado en Audax Italiano de Chile -de donde quedó libre- recordó que no la pasó nada bien en River y no se guardó nada.