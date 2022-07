El no de Riquelme a Carlitos: Tevez reconoció que pidió dos jugadores de Boca

El "Apache" confesó el pedido formal que hubo por dos defensores del "Xeneize" que no llegaron a buen puerto.

La flamante llegada de Carlos Tevez al banco de Rosario Central no viene siendo sencilla. Además de haber iniciado su nueva etapa como entrenador con duras derrotas en el torneo argentino, al equipo rosarino se le hace complicado incoporar jugadores al plantel y la tarde de este jueves el "Apache" se refirió a la situación: reconoció que pidió dos futbolistas de Boca Juniors que el Consejo de Fútbol del "Xeneize" se negó a ceder al "Canalla".

"Pedí a (Marcelo) Weigandt y (Gastón) Ávila en la lista que le di a los dirigentes, pero bueno, recibimos una respuesta negativa", comentó Tevez en el programa Presión Alta de TyC Sports al ser consultado por los rumores que indicaban que había solicitado a ambos jugadores. Según los periodistas especializados en el equipo "Azul y Oro", los dirigentes solo aceptaban una venta directa y no un prestamo, que fue lo que solicitó el "Canalla" por ambos.

Carlos Tevez quería a Ávila y Weigandt para Rosario Central.

Ante la respuesta del exjugador del Manchester City y Juventus, uno de los periodistas del programa volvió a indagar sobre el tema y sobre cómo fue la negociación, y "Carlitos" respondió sin esquivar la consulta: "No sé el trasfondo, solamente me dijeron que no los prestan". Además, dejó en claro que nunca hubo un pedido formal por el colmbiano Jorman Campuzano, de quien se dice podría estar pasando sus últimas horas en conjunto boquense.

Gastón Ávila y Marcelo Weigandt no llegarán a Rosario Central.

Tevez destrozó a "Chapa" Retegui

"Él priorizó más creo que las 30 o 40 personas que puso en el cargo que él está que es su sueño, y en eso falló a mucha gente. El fútbol no es para los cagones, el fútbol es para que ponga el pecho y vaya al frente", manifestó, sin pelos en la lengua, el "Apache" cuando le preguntaron por la frustrada llegada de Carlos Retegui a su cuerpo técnico.

También, Tevez dejó en claro por qué le molestó la situación y expresó cómo vivió el tema en los últimos días: "Me dolió no tanto por mí, sino por mi familia, mis hermanos y el profe. Por eso doy la cara. Me hago cargo, pero así como fue desprolijo para ustedes para mí también. Esperaba que venga de frente y me lo diga a mí en la cara. Quiero ser prolijo en lo que digo porque es una situación difícil y yo estoy más sorprendido que nadie. Veníamos trabajando seis meses antes, no de un día para el otro".

Por último, el "Apache" expresó que sintió defraudado con la decisión que tomó el exentrenador de Las Leonas por la forma en que lo hizo: "Prefirió más un compromiso político que su sueño y soy leve en lo que estoy diciendo. No solamente faltó a su palabra a mí, sino también al profe y a mi familia, y eso fue lo que más me dolió. Antes de la conferencia yo hablé con él y siempre tuvo a Central en la mira. Dijimos vamos, agarramos y el lunes cuando estuvimos en Vélez, al otro día que hicimos la conferencia y el miércoles siguiente sale a hablar sin venir y decírmelo en la cara y yo me entero por los periodistas"