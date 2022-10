Atlético Tucumán perdió ante Patronato y sonríe Boca

El conjunto tucumano perdió ante Patronato en Entre Ríos y le abrió la puerta a Boca.

Atlético Tucumán tuvo una dura caída en su visita a Entre Ríos. El conjunto tucumano cayó ante Patronato de Paraná, que pese a estar a un paso del descenso viene de eliminar a River Plate en la Copa Argentina, y quedó a la expectativa.

El compromiso se jugó en el estadio Presbítero Bartolomé Grela, en la ciudad de Paraná y con presencia de público "neutral", desde las 15.30, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y televisación de ESPN Premium. Atlético Tucumán mantiene 41 unidades, seguido por Racing con 40 (un partido más jugado).

El equipo Decano había arrancado ganando el partido con gol de Coronel a los 5 minutos del Primer Tiempo. Trece minutos después, a los 18 de la misma etapa, Marcelo Estigarribia, uno de los goleadores frente a Rive, igualó el encuentro. Recién en el segundo, Sebastián Medina logró desnivelar el encuentro para ponerle cifras definitivas al partido.

Restan seis fechas, todo puede pasar, no hay adversarios fáciles y cualquiera puede complicar, pero los jugadores del "Decano" saben que están muy cerca de entrar en la historia del fútbol argentino y no quieren desaprovechar una coyuntura que podría no presentarse nunca más.

En el historial jugaron siete veces con dos triunfos para cada uno y tres empates.