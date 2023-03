El insólito error de Paolo Goltz que derivó en gol de Independiente ante Colón

Un insólito error de Paolo Goltz en el duelo entre Independiente y Colón le sirvió al "Rojo" de Avellaneda para ponerse en ventaja ante el "Sabalero" por la Liga Profesional.

Paolo Goltz cometió un insólito error en pleno encuentro entre Independiente y Colón por la Liga Profesional de Fútbol, que derivó en el segundo gol del "Rojo" de Avellaneda ante su gente. Lo hecho por el experimentado zaguero fue clave para que el local se ponga en ventaja, pero la alegría no duró mucho, ya que el "Sabalero" logó la igualdad en el final.

El "Rey de Copas" perdía por 1 a 0 por el tanto de Santiago Pierotti en favor de los santafesinos a los 10 minutos del comienzo y llegó a la igualdad con el grito de Martín Cauteruccio de penal. A falta de 10 para el cierre fue Matías Giménez el que cambió por gol el remate desde los doce pasos que se dio a raíz de la "burrada" de Goltz. Sin embargo, con 11 minutos de agregado, Ramón "Wanchope" Ábila puso el 2 a 2 final luego de que el arquero de Independiente le tape un penal y dé rebote. Igualmente, la acción del defensor del elenco visitante fue la que más llamó la atención.

Cuando corrían 28 minutos de la segunda mitad en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, el arquero de Colón, Ignacio Chicco, tocó la pelota para su compañero para sacar del arco y llegó el error menos pensado. Paolo Goltz tomó el balón con sus manos y lo acomodó nuevamente para efectuar el remate desde la meta. Al ya estar la redonda en movimiento cuando el defensor la tocó, el árbitro no dudó y cobró penal.

Giménez cambió por gol, pero no sirvió de mucho ya que el "Sabalero" empató el cotejo en el descuento y hasta tuvo chances para ganarlo. De esta manera, los de Leandro Stillitano sufrieron un nuevo revés en el torneo en el que sólo ganaron en el debut contra Talleres de Córdoba y todavía no consiguieron una victoria en casa. Hasta el momento, el "Rojo" acumula sólo 8 unidades, producto de un triunfo y cinco empates con 7 goles a favor y 9 en contra.

La revelación del Kun Agüero sobre su relación con Independiente

Sergio Agüero realizó una curiosa revelación acerca de su salida de Independiente en el año 2006. El ex jugador de la Selección dejó la institución de Avellaneda y arribó al Atlético de Madrid sin la intención de irse, lo cual sin dudas marcó su carrera por su llegada a Europa. El "Kun" aprovechó un momento durante un streaming de Star+ y habló de todo.

Según contó el "Kun" durante la transmisión, un diálogo con su mánager lo tomó por sorpresa, ya que le informó una noticia que no esperaba cuando era una de las jóvenes promesas y usaba la 16 en la espalda: "Mi representante me dijo que Independiente me quería prestar a otro equipo. Yo le dije que me quería quedar y que iba a esperar la posibilidad para jugar". La salida de Federico "Pocho" Insúa a Boca le trajo otra alegría tiempo después, ya que comenzó a vestir la diez.