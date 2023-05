El inesperado anuncio de Mario Pergolini que sorprendió a los hinchas de Boca

Mario Pergolini realizó un inesperado anuncio que sorprendió a todos los hinchas de Boca Juniors en pleno año de elecciones.

Mario Pergolini realizó un inesperado anuncio para el mundo Boca Juniors con el que sorprendió a todos los hinchas del "Xeneize". Luego de su salida de la institución por lo sucedido con Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme, el conductor tomó una contundente decisión que lo aleja muchísimo más de los mencionados en un año especial para el club. Por supuesto, sus dichos trascendieron en todas las redes sociales unos pocos minutos después.

Es que el famoso periodista se presentará como candidato a presidente en las elecciones y no dudó en confirmarlo en diálogo con un medio partidario del elenco de la Ribera. De esta manera, competirá no sólo con los actuales directivos, sino también con Andrés Ibarra en los próximos meses para llegar a la cúpula de Boca. Claro que todo quedará en manos de los socios, quienes al fin y al cabo definirán a su próximo mandamás.

"Voy a jugar. Creo que es la primera vez que lo digo. Pero me parece que es el momento de hacerlo, a diferencia de cómo lo hice la vez pasada. Hay un espacio para discutir candidaturas y me quedé con las ganas", sostuvo Pergolini acerca de su candidatura en el ciclo Boca es Boca. Con esto último, el conductor se refirió a lo que fue su rápida salida de la institución al poco tiempo de su asunción junto a Ameal y Riquelme.

Por otro lado, el exdirigente ligado al movimiento "Unidad Xeneize" atacó a Juan Román Riquelme por su gestión: "Es muy hábil hablando. Sabe cuándo le habla a ese riñón de Boca. Siempre tiene ese discurso de ser feliz y 'que esta es mi casa'. Toda la política de Boca es brava y los exjugadores que tiene también son de personalidad brava y complicada".

El feroz ataque de Latorre a Riquelme por la derrota de Boca en el Superclásico ante River

Diego Latorre apuntó contra Juan Román Riquelme luego de la derrota de Boca Juniors en el Superclásico ante River Plate en el Estadio Monumental. "Gambeta" aprovechó su espacio en el ciclo televisivo Equipo F y se refirió no sólo al rendimiento del "Xeneize" en el verde césped, sino también a la dirigencia de la institución de la que Román forma parte como vicepresidente.

"Esto es crónico en Boca. Hace mucho tiempo que no juega bien al fútbol, no es algo opinable. En líneas generales hace tiempo que no tiene un proyecto propio. Es un equipo que no triangula, no te tira una pared, no te domina, no te acorrala 20 minutos. Y yo creo que esa debe ser la aspiración de Almirón y de Riquelme. Porque Riquelme compró jugadores porque tiene una sensibilidad, pero sus propias decisiones le hicieron perder dos años de gestión, porque no estaba maduro Ibarra, tampoco claro que Battaglia era técnico. Ahora se anima a contratar un entrenador y esos tres años... ¿Dónde están? Es causa y consecuencia".